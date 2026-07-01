FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）が現地時間6月30日に行われ、フランス代表とスウェーデン代表が対戦した。

今大会最高クラスのタレントを擁する“優勝候補”が、4大会連続となる決勝トーナメントの戦いをスタートさせる。グループIに入ったフランス代表は、16日の第1節でセネガル代表を3－1で破ると、続く22日には第2節でイラク代表を3－0で下し、2連勝で決勝トーナメント進出が決定。第3節では、ノルウェー代表との“首位決定戦”を4－1で制しており、文句なしの3連勝でグループIを首位通過した。

ラウンド32で相対するのは、スウェーデン代表だ。今大会、グループFに入ったスウェーデン代表は、14日に行われた第1節でチュニジア代表相手に5－1とゴールラッシュ。続く20日の第2節ではオランダ代表に1－5とショッキングな敗戦を喫したが、25日にの第3節では日本代表に先手を取られながら、アンソニー・エランガのゴールでドローに持ち込み、勝ち点「4」を獲得。3位通過の枠を勝ち取り、出場したワールドカップでは5大会連続で決勝トーナメントに進んだ。

そんな両チームによるゲームは、戦前の予想通り、フランス代表が主導権を握る。スウェーデン代表も序盤こそ自分たちの時間を作れてはいたものの、徐々にピンチの回数が増え、結果として、先手を取ったのもフランス代表だった。

45分、左コーナーキックのクイックリスタートから、左ポケットに入ったキリアン・エンバペが、ウスマン・デンベレからのスルーパスを呼び込むと、スピードを上げて中央へ持ち出し、強烈な一撃を突き刺す。フランス代表が先制した。

後半に入ると立ち上がりの53分、敵陣でボールを奪ったオーレリアン・チュアメニが中央を繋ぎ、前を向いたミカエル・オリーズが中央を破るスルーパスを通すと、最後はブラッドリー・バルコラが強烈なシュートを叩き込む。フランス代表がリードを広げた。

続く74分には、ペナルティエリア左でプルアウェイの動きを見せたエンバペが、オリーズからスルーパスを呼び込み、冷静に右足でゴールネットを揺らす。フランス代表が3点目を奪い、エンバペは堂々の2発。今大会の得点ランキングでトップに並ぶ6点目を奪い、試合は3－0でタイムアップを迎えた。

勝利したフランス代表は現地時間4日、ラウンド16で、ドイツ代表を破ったパラグアイ代表と相まみえる。

【試合結果】

フランス代表 3－0 スウェーデン代表

【得点者】

1－0 45分 キリアン・エンバペ（フランス代表）

2－0 53分 ブラッドリー・バルコラ（フランス代表）

3－0 74分 キリアン・エンバペ（フランス代表）

【ゴール動画】やはり主役はエンバペ！ バルコラも好調キープ