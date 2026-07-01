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OUT
3番 近藤 健介 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
9番 岸 潤一郎 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 渡部 聖弥 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 古賀 悠斗 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 周東 佑京 ライトフライ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 庄子 雄大 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 外崎 修汰 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 長谷川 信哉 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン サードゴロ 1アウト
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OUT
7番 柳田 悠岐 ショートフライ 3アウト
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OUT
6番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
西0-3ソ
4番 栗原 陵矢 レフトホームラン ソフトバンク得点！ 西 0-3 ソ
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OUT
3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 周東 佑京 空振り三振 1アウト
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OUT
西0-1ソ
1番 正木 智也 左中間ホームラン ソフトバンク得点！ 西 0-1 ソ
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OUT
3番 Ａ・カナリオ サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 サードライナー 2アウト
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OUT
1番 桑原 将志 レフトフライ 1アウト
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