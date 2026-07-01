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2026.07.01 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク 3 0 0 3 3 0
  • OUT

    3番 近藤 健介 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 岸 潤一郎 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 渡部 聖弥 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 古賀 悠斗 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 庄子 雄大 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 海野 隆司 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 外崎 修汰 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 長谷川 信哉 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン サードゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 柳田 悠岐 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    6番 柳町 達 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 牧原 大成 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    西0-3ソ

    4番 栗原 陵矢 レフトホームラン ソフトバンク得点！ 西 0-3 ソ

  • OUT

    3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 空振り三振 1アウト

  • OUT

    西0-1ソ

    1番 正木 智也 左中間ホームラン ソフトバンク得点！ 西 0-1 ソ

  • OUT

    3番 Ａ・カナリオ サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 サードライナー 2アウト

  • OUT

    1番 桑原 将志 レフトフライ 1アウト

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