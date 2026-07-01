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2026.07.01 18:00 ヨーク開成山スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 2 0
楽天 0 0 0 3 0

  • OUT

    1番 佐藤 直樹 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    9番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 平良 竜哉 ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    6番 黒川 史陽 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 小川 龍成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 友杉 篤輝 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 安田 尚憲 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 3アウト

  • OUT

    3番 浅村 栄斗 ライトファウルフライ 2アウト

  • OUT

    2番 辰己 涼介 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 佐藤 直樹 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    5番 Ｎ・ソト ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    4番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 山口 航輝 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 藤原 恭大 レフトヒット ランナー：1塁

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