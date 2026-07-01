「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
1番 佐藤 直樹 セカンドフライ 3アウト
-
OUT
9番 中島 大輔 フォアボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
8番 堀内 謙伍 センターフライ 2アウト ランナー：1、3塁
-
OUT
7番 平良 竜哉 ファーストフライ 1アウト
-
OUT
6番 黒川 史陽 センターヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
5番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 小川 龍成 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 友杉 篤輝 センターフライ 2アウト
-
OUT
7番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 安田 尚憲 センターフライ 1アウト
-
OUT
4番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 3アウト
-
OUT
3番 浅村 栄斗 ライトファウルフライ 2アウト
-
OUT
2番 辰己 涼介 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
1番 佐藤 直樹 見逃し三振 1アウト
-
OUT
5番 Ｎ・ソト ファーストファウルフライ 3アウト
-
OUT
4番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 山口 航輝 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
-
OUT
2番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
1番 藤原 恭大 レフトヒット ランナー：1塁
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.