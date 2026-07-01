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2026.07.01 18:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 0 0 1 0
日本ハム 1 0 0 1 3 0

  • OUT

    2番 水野 達稀 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 水谷 瞬 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 奈良間 大己 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 山中 稜真 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    9番 若月 健矢 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 Ｂ・シーモア セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 Ａ・マルティネス 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 田宮 裕涼 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 Ｒ・カストロ 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    7番 中川 圭太 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    6番 森 友哉 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 西川 龍馬 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 吉田 賢吾 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    オ0-1日

    4番 万波 中正 ライトヒット 日本ハム得点！ オ 0-1 日 ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 水野 達稀 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 水谷 瞬 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 宗 佑磨 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 太田 椋 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 山中 稜真 セカンドゴロ 1アウト

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