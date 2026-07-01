巨人 vs ヤクルト 2026年7月1日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ヤクルト ヤ 0 0 0 1 0 巨人 巨 1 1 3 0 2回表 ヤクルトの攻撃 OUT 9番 奥川 恭伸 ピッチャーダブルプレイ 3アウト

OUT 8番 石井 巧 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 7番 中村 悠平 ライトフライ 1アウト

OUT 代走：1塁ランナー 松下 歩叶 に代わって 6番 武岡 龍世

OUT 投手交代：ピッチャー 西舘 勇陽 に代わって 9番 田和 廉

OUT 6番 松下 歩叶 デッドボール ランナー：1塁 1回裏 巨人の攻撃 OUT 6番 岸田 行倫 空振り三振 3アウト

OUT 5番 大城 卓三 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

OUT 4番 Ｂ・ダルベック セカンドライナー 1アウト

OUT ヤ0-1巨 3番 泉口 友汰 ライトツーベースヒット 巨人得点！ ヤ 0-1 巨 ランナー：2、3塁

OUT 2番 松本 剛 センターヒット ランナー：1、2塁

OUT 1番 浦田 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁 1回表 ヤクルトの攻撃 OUT 5番 岩田 幸宏 サードゴロ 3アウト

OUT 4番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 3番 長岡 秀樹 ライトフライ 2アウト

OUT 2番 増田 珠 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 1番 赤羽 由紘 サードフライ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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