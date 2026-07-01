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OUT
9番 奥川 恭伸 ピッチャーダブルプレイ 3アウト
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OUT
8番 石井 巧 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 中村 悠平 ライトフライ 1アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 松下 歩叶 に代わって 6番 武岡 龍世
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投手交代：ピッチャー 西舘 勇陽 に代わって 9番 田和 廉
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6番 松下 歩叶 デッドボール ランナー：1塁
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6番 岸田 行倫 空振り三振 3アウト
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5番 大城 卓三 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック セカンドライナー 1アウト
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OUT
ヤ0-1巨
3番 泉口 友汰 ライトツーベースヒット 巨人得点！ ヤ 0-1 巨 ランナー：2、3塁
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OUT
2番 松本 剛 センターヒット ランナー：1、2塁
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1番 浦田 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁
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5番 岩田 幸宏 サードゴロ 3アウト
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4番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 長岡 秀樹 ライトフライ 2アウト
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2番 増田 珠 ライトヒット ランナー：1塁
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1番 赤羽 由紘 サードフライ 1アウト
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