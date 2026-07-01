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2026.07.01 18:00 きたぎんボールパーク
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 0 0 1 0
巨人 1 1 3 0

  • OUT

    9番 奥川 恭伸 ピッチャーダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    8番 石井 巧 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 中村 悠平 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 松下 歩叶 に代わって 6番 武岡 龍世

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 西舘 勇陽 に代わって 9番 田和 廉

  • OUT

    6番 松下 歩叶 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 岸田 行倫 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    ヤ0-1巨

    3番 泉口 友汰 ライトツーベースヒット 巨人得点！ ヤ 0-1 巨 ランナー：2、3塁

  • OUT

    2番 松本 剛 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 岩田 幸宏 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 長岡 秀樹 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 増田 珠 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 赤羽 由紘 サードフライ 1アウト

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