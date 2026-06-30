「村上宗隆獲得は完全な大成功」ホワイトソックスが最高評価A！？　121敗…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスは今季、2年前の121敗、昨季の102敗という暗黒期から一転し、ア・リーグ中地区の優勝争いに加わるまでに復活を遂げている。米メディア『CBSスポーツ』が、6月30日（日本時間7月1日）に公開したシーズン折り返し恒例の採点記事で、「A」の最高評価を下した。

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同メディアは「球団にとってこれはモンスター級の勝利だ」と評し、過去2シーズンの低迷からの劇的な転換を称賛している。











復活の原動力として特に挙げられたのが、村上宗隆内野手の獲得だ。



同メディアは「村上獲得は完全な大成功」と絶賛しつつ、ミゲル・バルガス内野手がスター選手へと開花しつつある点や、コルソン・モンゴメリー内野手がここまで20本塁打に到達している点も好材料として紹介している。



その村上は5月29日（同30日）に右ハムストリングを負傷し、故障者リスト（IL）での離脱が続いている。



とはいえ走塁能力はおよそ85%まで戻り、打撃練習も再開しているため、復帰の目標は7月10日前後、オールスターブレーク直前の最終週末とされ、まもなく戦列に戻ると予想されている。



投打において若手の台頭と主力の復帰が重なれば、ホワイトソックスのオールスター後の戦いはさらに勢いを増しそうだ。



同メディアは「ローテーションには依然として不安が残る」と先発陣の安定感に懸念を示しながら、それでもホワイトソックスの仕上がりは「明らかに予定より早い」と評しており、下馬評を大きく上回る快進撃にあらためて太鼓判を押している。



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