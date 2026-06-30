







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日、サンディエゴ・パドレスと戦い15-3で大勝した。6回以降に14点を記録するなど一気に流れを持っていたその試合で、ダルトン・ラッシング捕手の振る舞いがまたも問題視されたようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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今季のラッシングは故障離脱中のウィル・スミス捕手に代わって奮闘している一方、試合中の振る舞いが度々物議を醸している。同25日の試合では、バッテリーを組んだ大谷と今一つ息が合わない場面が複数あったことも話題となった。











そのラッシングについて、同メディアは「28日の試合で最初の打席に立った際、彼はどこか痛みや違和感を抱えているように見えたため、タイムを要求して打席を外れた。そのようなことが起きれば、デーブ・ロバーツ監督らが状態を確認しに行くのは、ある意味で当然の対応となる。しかし、彼は首脳陣が出てくる前から、何度も『来なくていい』というように手で制する様子を見せていた」と指摘。



続けて、「どのレベルの野球でも、負傷の可能性があれば状態を確認するのは当然のことだ。ましてや、ドジャースはスミスが戦列を離れている状況にあり、彼まで故障で離脱することほど避けたいことはない。だからこそ、首脳陣は彼の様子を確認しに行ったのだ。ところが、彼は多くの選手なら何事もなく終わるような場面を、またしても茶番劇にしてしまった」とため息をついている。





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