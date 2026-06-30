「こういうことは時々起こる」菅野智之、爪損傷で登板延期！？　故障者リ…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、右中指の爪が割れる負傷により次回登板が延期になることが分かった。米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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菅野は6月26日（日本時間27日）に敵地ミネソタ・ツインズ戦に先発した際に出血を伴う負傷を負った。











怪我の状況については「前回の登板中から気になり始めていて、少し出血していました。



ここ（コロラド）とミネソタでは気候条件が少し違っており、あちらの方が湿度が高く、そのぶん爪が割れて出血しやすかったのです。



こういうことは時々起こるし、毎シーズン起こることがあるので、予防措置を講じたい」と話している。



そのため次回の登板予定が延期され、代わりにタナー・ゴードン投手が火曜日のマイアミ・マーリンズ戦で先発する見通しだ。



ゴードンは右股関節のインピンジメントによる負傷離脱から、およそ1カ月ぶりの復帰となる。



今季8勝4敗・防御率4.80の菅野については、今週末に予定されるサンフランシスコ・ジャイアンツとのホーム3連戦での登板が濃厚という。



幸いにも、故障者リスト（IL）入りの必要はないとのこと。



チームの先発陣を支えてきたベテラン右腕が、万全な状態で次の登板に臨めるかが注目される。



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