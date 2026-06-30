「9安打は彼らしくないが」今永昇太、今季初の無四球無被弾！　粘投でサヨ…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、6月29日（日本時間30日）に行われたサンディエゴ・パドレス戦に先発登板し、6回1/3を投げて9安打2失点無四球4奪三振にまとめる粘投を見せた。本塁打を一本も許さず、四球も与えない内容で今季17試合目の先発を投げ抜き、チームが3-2でサヨナラ勝ちを収めたと、米紙『シカゴ・トリビューン』が報じている。

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直近1週間はブルペン陣の疲弊と故障者の増加に苦しんでいたカブスにとって、今永のイニングを稼ぐ投球は不可欠だった。











今永はこの日97球を投じ、スイーパーの使用比率を高めて打者のタイミングを外すなどして、21球投げたスイーパーで見逃しストライク5、空振り2、三振1を奪い、効果的に投球を組み立てている。



試合後、カブスを率いるクレイグ・カウンセル監督は、今永について「ストライクゾーンに投げ込めていたし、被弾がないのは大きい。



9安打は今永らしくないが、6回1/3まで投げてくれたことは、本当に、本当に大きかった」と粘投を称えた。



今永がマウンドを去った後はギャビン・ハロウェル投手、ケイレブ・ティールバー投手、トレント・ソーントン投手の継投で残り2回2/3を無失点に封じている。



9回裏には鈴木誠也外野手の打球がパドレス守備の乱れを誘い、アレックス・ブレグマン内野手が本塁を踏んで3-2のサヨナラ勝ちに繋がった。



カブスはこの勝利でMLB最多となる今季10度目のサヨナラ勝ちを記録し、今永の力投がそのお膳立てとなっている。



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