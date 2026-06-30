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読売ジャイアンツのリチャードは30日、ファーム交流戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「4番・三塁」で先発出場。9回の第5打席で、2打席連続となる5号2ランを放った。







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巨人は1－2とリードされて迎えた8回、無死二塁からリチャードの4号2ランが飛び出して3－2と逆転に成功する。











さらに5－4と巨人が1点リードで臨む9回表の攻撃。ヤクルトはこの回から左腕の荘司宏太をマウンドに送る。



1死三塁となり、打席には前の回で一発を放っている4番のリチャード。カウント1－2からの4球目。捕手の構えよりもアウトコースに来たストレートを、払うようなスイングで打ち返した。



打球は逆方向へぐんぐん伸び、右中間スタンド上段のネットに直撃した。



4番の貫禄を見せつける2打席連続の今季5号2ランで、巨人は7－4と貴重な追加点を奪取。さらに続く萩尾匡也にも2者連続の1号ソロが生まれ、試合は巨人が8－4で勝利した。



リチャードは2本のホームランで4打点を挙げる活躍を見せ、4試合連続安打と波に乗っている。























【動画】これが入るのか…リチャードの2打席連発となる逆方向弾



DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)の公式Xより





これが入るのか…



リチャード 2打席連発

払うようにして逆方向弾



⚾️ヤクルト×巨人（ファーム）

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【了】