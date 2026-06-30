読売ジャイアンツ 最新情報
読売ジャイアンツのリチャードは30日、ファーム交流戦の東京ヤクルトスワローズ戦に「4番・三塁」で先発出場。9回の第5打席で、2打席連続となる5号2ランを放った。
巨人の選手たちの獲得経緯がわかる
『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］
巨人は1－2とリードされて迎えた8回、無死二塁からリチャードの4号2ランが飛び出して3－2と逆転に成功する。
さらに5－4と巨人が1点リードで臨む9回表の攻撃。ヤクルトはこの回から左腕の荘司宏太をマウンドに送る。
1死三塁となり、打席には前の回で一発を放っている4番のリチャード。カウント1－2からの4球目。捕手の構えよりもアウトコースに来たストレートを、払うようなスイングで打ち返した。
打球は逆方向へぐんぐん伸び、右中間スタンド上段のネットに直撃した。
4番の貫禄を見せつける2打席連続の今季5号2ランで、巨人は7－4と貴重な追加点を奪取。さらに続く萩尾匡也にも2者連続の1号ソロが生まれ、試合は巨人が8－4で勝利した。
リチャードは2本のホームランで4打点を挙げる活躍を見せ、4試合連続安打と波に乗っている。
【動画】これが入るのか…リチャードの2打席連発となる逆方向弾
DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)の公式Xより
これが入るのか…
リチャード 2打席連発
払うようにして逆方向弾
⚾️ヤクルト×巨人（ファーム）
【関連記事】
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓
【了】