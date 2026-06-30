◆ 「走塁で勝負するというのはなかなかできない」

ヤクルトが終盤の粘りで逆転勝利を収めた。30日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、勝負を分けたヤクルトの走塁意識に注目。中でも、同点劇を演出した岩田幸宏の好判断が取り上げられた。

2点ビハインドの8回。巨人・大勢を攻め立てると、二・三塁のチャンスから暴投でまず1点を返す。そして中村悠平の二ゴロの間には、三塁走者の岩田が好スタートを切って本塁へ生還。積極的な走塁で試合を振り出しに戻した。さらに9回にも一死三塁から三塁走者の松下歩叶がギャンブルスタートを成功させ、勝ち越し点を奪取。終盤の重要な場面で、ヤクルトの走塁が勝利への流れを引き寄せた。

解説を務めた大矢明彦氏は、岩田のプレーについて「ヤクルトらしい野球を体現している」と称賛。「ヤクルトは走塁の思い切りがとても良い。走塁で勝負するというのはなかなかできないことですけど、選手が本当に良い判断をしますね」と、チーム全体に根付く走塁意識を高く評価した。

また、真中満氏は「おそらくベンチがギャンブルスタートやゴロゴーについて細かく指示を出している。今日の岩田選手や松下選手のホームインが速かったのは、ギャンブルスタートの効果も大きい」と指摘。終盤の勝負どころで発揮されたヤクルトの積極的な走塁が、逆転勝利を呼び込んだ。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』