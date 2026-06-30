







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。一部では大々的な補強は必要ではないという見方もある中、米メディア『ファンサイデッド』は、佐々木朗希投手やダルトン・ラッシング捕手に代わるような存在が必要だと主張している。



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今季の両名は日本時間29日終了時点で、佐々木が14登板、3勝5敗、防御率4.88、ラッシングが49試合、打率.240、9本塁打、23打点といった数字を残している。どちらも才能の片りんは見せつつも、まだ調子にムラがあるような状態が続いている。











また、ラッシングについては相手チーム・選手へ挑発的な振る舞いを見せるなど精神面の課題も抱えており、先日にはバッテリーを組んだ大谷と息が合わず苦戦したことも大きな話題となった。



両名は今後もしばらくは引き続き出番を与えられるとみられているが、同メディアは「ドジャースにはこの2人が時間をかけて成長するのを待っている余裕も、そのための余力もない。トレード期限まで約5週間となった今、優勝を狙うチームでプレッシャーのかかる場面でも力を発揮でき、10月のポストシーズンに計算できるベテラン選手の補強に動くべきだ。少なくとも6月下旬の時点で冷静さを保てないのであれば、彼ら2名がポストシーズンで力になれると考える理由はない」と主張している。



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