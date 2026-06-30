小田原の地で40年以上にわたり多くの人々を魅了してきた味わいが、辻堂の静かな住宅街で再び産声を上げました。2023年1月にオープンした「元祖からみもち 雅」は、もち米100％と完全無添加の伝統の味をを守り続けるお餅の専門店です。

のんびりとした時間が流れる店内で、お母さまから受け継いだ味と家族の温かい物語を紐解きます。

常連客の「やめないで」の声から受け継がれた40年の歴史

店主のお母さまが小田原市根府川で40数年間にわたり営んでいた「元祖からみもち 鈴樹」が、この店の前身です。高齢による閉店を惜しむ常連客から多くの要望を受け、現店主がその大切な味を引き継ぐことを決意しました。

ご自身が暮らす湘南エリアで物件を3年ほど探し続け、現在の藤沢の場所に店舗を構えました。かつての店舗の常連客の中には、伊豆方面へのドライブやみかん狩りの帰りに足を運ぶ人もおり、今なお変わらぬ支持を集めています。

近隣に駐車場が確保されていることも、遠方からのお客さんにとって嬉しい要素ですね。

つきたて、無添加、もち米100%へのこだわりと厳選された地元食材

元祖からみもち 雅のお餅は、添加物を一切使用していません。時間が経つと自然に硬くなる性質は、本物の素材のみを使用している証拠です。

からみもち（大根おろし）に欠かせない大根は、地元・鵠沼の生産者から新鮮な状態のものを直接仕入れています。さらに、小豆やきな粉なども北海道産をはじめとする国産素材にこだわり、昔ながらの製法を忠実に再現しています。

定番メニューのほか、草餅やおはぎ、梅大福といった月替わりの季節限定メニューも豊富にそろい、地域住民の日常に寄り添っています。

【実食】一皿で5つの味わいを堪能できる看板メニュー「いろどりもち」

店舗の一番人気は、藤沢でのオープンを機に誕生した「いろどりもち 5種セット」1,200円（税込）です。

定番の味わいを一度に少しずつ堪能できる、華やかな一皿となっています。セットには箸休めに最適な、さっぱりとした大根の漬物も添えられています。

つきたてのお餅は非常に柔らかく、口に含むとお米本来の優しい甘みが広がります。上品に仕上げられた「あんこ」、香ばしい黒胡麻の風味が鼻に抜ける「ごま」は、それぞれ異なるお餅の引き立て方を楽しめます。

定番の「のり」は、醤油の味付けを控えめにすることで、海苔の風味とお餅の甘みの調和が際立つ仕上がりです。また、繊細できめ細やかな粉がたっぷりとまぶされた「きなこ」も、お餅との一体感が抜群です。

そして、店の名物である「からみもち（大根おろし）」は、お餅の甘みと大根のみずみずしさが絶妙にマッチします。大根特有の強い辛みは抑えられており、さっぱりとした後味が特徴です。全体的に軽やかな食感でありながら、食後には心地よい満腹感が得られます。

自宅でも美味しく味わうための「冷凍保存」と「温め直し」の裏ワザ

海に近い立地から、お餅をテイクアウトして海岸で楽しむ利用客も多く見られます。無添加のお餅を自宅でも美味しく味わうための方法を紹介しましょう。

自宅で冷凍保存したお餅は電子レンジで10秒ほど温めると、つきたての柔らかさが戻ります。店内で食べるできたてとはひと味違う、冷凍ならではのもっちりとした独特の弾力を楽しめます。

そのほか、こしあんチーズの入った人気メニューの「雅大福」1本400円（税込み）を、バターを敷いたフライパンで両面をこんがりと焼くアレンジもおすすめです。あんこの甘みとチーズの塩気、バターの香ばしさが加わり朝食に最適な一品となります。

地元に愛される無添加の味わいと、家族が紡ぐ温かい物語

藤沢辻堂ののんびりとした風土に溶け込む元祖からみもち 雅。素材を大切にする地元の人々にも、無添加のお餅は受け入れられているようです。店主の優しい眼差しとともに守られる伝統の味を、ぜひ現地で、あるいは自宅でのアレンジで堪能してみてはいかがでしょうか。

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