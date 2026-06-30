黒夢、名曲「少年」「NEEDLESS」セルフカバーversionを今夜先行配信！ アルバム・トレーラーも公開

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、清春（Vo）と人時（B）によるロックバンド・黒夢の初となるセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』から先行配信される「少年」＆「NEEDLESS」をピックアップ。黒夢が、2026年7月15日（水）に同時リリースする初のセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』から、「少年」と「NEEDLESS」を7月1日（水）0:00より先行配信します。90年代後半を代表する名盤『CORKSCREW』『Drug TReatment』を2026年のサウンドで再構築したリテイク・アルバムより、先日MVフルサイズが公開された黒夢最大のヒット曲「少年」と、ファンから絶大な支持を集める「NEEDLESS」をアルバムリリースに先駆けてお届けします。あわせて、『CORKSCREW 2026』『Drug TReatment 2026』の世界観と2026年版サウンドの一端を垣間見ることができるアルバム・トレーラーも公開中です。アルバムのリリース直後からはライブツアー「黒夢THE PERFECT DAYS TO DIE」の開催も控えており、現在はMV「NEEDLESS」映像を使用したスポットCMも公開中です。また、タワーレコード全店で強力プッシュする企画「タワラブ！」のフィーチャーアーティストに黒夢が決定。「タワラブ！」コラボ・ポスターが全国の同店で掲出されます。そして、パネル展も全国のCDショップで開催決定。今回は「森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス」麻布台ヒルズ東京にて、世界的フォトグラファー・RK氏によって撮影された貴重なショットをパネル展示します。発売日：2026年7月15日（水）仕様：CD＋Blu-rayレーベル：ヤマハミュージックコミュニケーションズ＜収録曲＞Disc-1（CD）全12曲収録 ※初回限定盤・通常盤共通01．MASTURBATING SMILE02．FASTER BEAT03．SPOON & CAFFEINE04．後遺症 -aftereffect-05．CANDY06．少年07．ROCK'N'ROLL08．HELLO, CP ISOLATION09．YA-YA-YA!10．MARIA11．LAST PLEASURE12．I HATE YOUR POPSTAR LIFE 2026 mix〔bonus track〕Disc-2（Blu-ray) ※初回限定盤のみ収録01．「少年」Music Video02．「少年」Music Video Making Movie03．黒夢Zepp TOUR CORKSCREW 2025 ドキュメント Part.2発売日：2026年7月15日（水）仕様：CD＋Blu-rayレーベル：ヤマハミュージックコミュニケーションズ＜収録曲＞Disc-1（CD）全12曲収録 ※初回限定盤・通常盤共通01．MIND BREAKER02．DRIVE03．C.Y.HEAD04．CAN'T SEE YARD05．DISTRACTION06．Spray07．NITE & DAY08．Sick09．NEEDLESS10．Like＠Angel11．BAD SPEED PLAY12．13 new ache 2026 mix〔bonus track〕Disc-2（Blu-ray) ※初回限定盤のみ収録01．「NEEDLESS」Music Video02．「NEEDLESS」Music Video Making Movie03．黒夢Zepp TOUR CORKSCREW 2025 DOCUMENT Part.1『黒夢THE PERFECT DAYS TO DIE』7月17日（金）TOYOTA ARENA TOKYO7月18日（土）TOYOTA ARENA TOKYO7月19日（日）TOYOTA ARENA TOKYO9月06日（日）東京GARDEN THEATER清春（Vo）と人時（B）の2人からなるロックバンド。1994年2月にシングル「for dear」でメジャーデビュー、1995年5月にリリースされたアルバム『feminism』以降、すべてのアルバムがオリコンチャート上位を記録する。しかし人気絶頂のさなか、1999年1月に無期限活動休止を発表。2009年1月に日本武道館にて一夜限りの復活および解散ライブを開催、活動に一旦終止符を打つも、翌2010年1月に再始動を発表。2011年2月に国立代々木競技場第一体育館にて復活ライブを開催、同年11月に復活後初めてとなるアルバム『Headache and Dub Reel Inch』をリリース。2014年7月より最後のロングツアーと銘打ち「黒夢 DEBUT 20TH ANNIVERSARY TOUR 2014 BEFORE THE NEXT SLEEP」を開催した。2025年2月9日、東京ガーデンシアターにて約10年ぶりに復活、同11日は横浜ぴあアリーナMMにて追加公演を実施。同年7月から全国Zeppツアーを開催し、『SUMMER SONIC 2025』他、各地フェスにも出演。