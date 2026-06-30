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ロサンゼルス・ドジャースでは今季、佐々木朗希投手が期待に応えられない投球を見せる場面が多く、ダルトン・ラッシング捕手は物議を醸す場面が多い。ともに25歳のシーズンを迎えている両若手には、厳しい声が集まっている。米メディア『ファン・サイデッド』のジェイク・エルマン記者が言及した。



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佐々木は26日（日本時間27日）、同地区ライバルのサンディエゴ・パドレス戦で先発登板して4回（81球）を投じ、被安打3、奪三振2、与四死球6、失点3で敗戦投手となった。その後、ドジャースのベンチで涙をこらえきれない様子が見られている。











一方でラッシングは試合中に大谷翔平選手と口論になった後、デーブ・ロバーツ監督とフレディ・フリーマン内野手に慰められる場面があった。大谷は最終的にラッシングの指示に従うのではなく、自ら投球することを選んだ。



物事が思い通りに進まない時に苛立ちを覚えるのは当然のことだが、佐々木とラッシングが公の場でこうした感情を露わにしたことで、彼らが今後押し寄せるプレッシャーに耐えられるのかという疑問が生じている。



厳しい見方が残る両選手について、エルマン氏は「もし彼らがメジャーリーガーとしての精神的な側面を乗り越える術を身につけられなければ、彼らを完全に見限る人々を責めることは難しいだろう」と言及した。





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