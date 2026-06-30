







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6月11日、正捕手のウィル・スミス捕手が首の負傷を理由に10日間の負傷者リスト（IL）に入った。既に期間は過ぎているが、デーブ・ロバーツ監督はここまで長期化するとは思っていなかったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「当初の見通しではスミスの欠場は1試合だけの予定で、IL入りした際も離脱期間は最短で済むと見られていた。しかし、現在も彼は戦列を離れたままで、復帰時期の明確な見通しは立っていない」と現状に言及。











その上で、「ここまで長引いていることにはみんな驚いている。オールスター前には戻ってきてくれることを願っているが、離脱期間が長くなればなるほど、リハビリの試合にも出場しなければならなくなる。そうなると、チームに戻ってくるまでの時間もその分延びてしまう。だから、正直なところよく分からない。彼に余計なプレッシャーはかけたくない。まずはしっかり健康な状態になってもらい、その後で復帰について話し合えばいいと思っている」というロバーツ監督のコメントを伝えている。



チームは現在ダルトン・ラッシング捕手を代役として起用しているが、同選手はグラウンド内外の振る舞いが度々物議を醸しているだけに、1日でも早くスミスに復帰してほしいところだろう。





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