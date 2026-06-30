ドラフト5位で阪神タイガースへ入団した右腕は、プロ入り当初こそ苦戦したものの大ブレイク。今やタイトル争いの常連となり、阪神投手陣に欠かせない存在となっている。［1/6ページ］

ドラ5から球界屈指の右腕へ

村上頌樹

[caption id="attachment_269882" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの村上頌樹【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・年齢：27歳

・経歴：智弁学園高 - 東洋大

・ドラフト：2020年ドラフト5位（阪神）

・今季成績：12試合登板、5勝4敗、防御率1.84

毎年のように安定した成績を残す、阪神タイガースの村上頌樹。ドラフト5位から一軍に定着した1人である。

智弁学園高（奈良）でセンバツ優勝を飾り、東洋大でも実績を残した村上。ただ、ドラフトでは5位指名を受け、必ずしも高い評価を得ていたわけではなかった。事実、ルーキーイヤーは一軍で防御率16.88と打ち込まれた。

プロ2年目は一軍登板なしに終わったが、翌2023年には10勝6敗、防御率1.75という圧倒的な数字を残し、最優秀防御率のタイトルを獲得。独走でのリーグ優勝に貢献した。

2024年こそ7勝11敗と負け越したものの、昨季はキャリアハイの14勝4敗、防御率2.10をマーク。最多勝、最高勝率（.778）、最多奪三振（144奪三振）のタイトルを獲得し、他の追随を許さない圧巻のパフォーマンスを見せた。

今季も安定した投球で先発陣を引っ張り、2年連続の2桁勝利も視界に入っている村上。ドラフト1位選手の活躍が目立つ阪神だが、下位指名の選手も負けていないことの表れだ。

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