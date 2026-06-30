







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの鈴木叶は30日、ファーム交流戦の読売ジャイアンツ戦に「5番・捕手」で先発出場。2回の打席で、右中間にファーム1号となる本塁打を放った。







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両チーム無得点の2回裏、1死無走者で5番の鈴木が右打席に入った。



巨人の先発は山崎伊織。昨季セ・リーグ新記録の開幕後36イニング連続無失点を樹立し、11勝を挙げた右腕だ。今季は右肩の故障で出遅れ、この日が復帰後初の先発マウンドとなる。











初球、高めに浮いた149キロのストレートを鈴木が捉える。しっかりと体重を残し、見事なバット軌道から放たれた打球が逆方向へ伸びていく。



ボールは右中間フェンスを越えていく本塁打となり、ヤクルトが1点を先制した。



ヤクルトは6回まで2－1と試合を優位に進めていたが、巨人は終盤にリチャードの2打席連続本塁打が飛び出すなど打線が爆発。ヤクルトは8回と9回に計7失点で試合をひっくり返され、最終スコア4－8で巨人に敗れた。



この試合で本塁打を放った鈴木は、2023年ドラフト4位で常葉大菊川高から入団。抜群の打撃センスが光る捕手として、高卒プロ1年目から一軍で2試合に出場した。



高卒3年目の今季は、ここまで一軍で23試合に出場。5月4日に東京ドームで行われた巨人戦に「3番・捕手」としてスタメン出場すると、3回に戸郷翔征からプロ初本塁打となる3ランを放った。



その後は徐々に調子を落とし、6月8日に一軍登録を抹消された鈴木。現在は再び二軍で武者修行の身だが、3試合連続安打中と調子は上向きつつある。



この日は逆方向への本塁打で確かな成長を示した。さらに進化を遂げ、一軍の正捕手争いに食い込みたいところだ。























【動画】驚愕の逆方向弾！鈴木叶のファーム1号がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













逆方向にぶち込んだ



鈴木叶 高めを一閃

ファームでは1号弾



⚾️ヤクルト×巨人（ファーム）

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【了】