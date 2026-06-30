ブラジル代表は現地時間29日、FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）で日本代表を2－1で破った。同試合、FWガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）が奪った決勝ゴールをアシストしたMFブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）が、FIFAワールドカップ2026のアシストランキングで首位に浮上した。

試合は29分、日本代表MF佐野海舟（マインツ／ドイツ）がピッチ中央付近のインターセプトから自ら持ち運び、狙い澄ましたミドルシュートを突き刺す。日本代表が1点をリードして後半へ折り返したが、ここからブラジル代表が猛攻を開始する。

56分、MFカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）のヘディングシュートで日本代表ゴールをこじ開ける。以降はGK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）の壁を破れなかったが、延長戦突入も考えられた90＋5分、ブラジル代表が敵陣でのボール奪取から2次攻撃を繰り出すと、ギマランイスの中央を破るパスをマルティネッリが沈め、ブラジル代表が2－1で勝利。優勝を掲げた日本代表の夢を打ち砕き、ブラジル代表がラウンド16へ駒を進めた。

FIFA（国際サッカー連盟）の公式データによると、ギマランイスはこの1アシストで今大会の通算アシスト数を4に乗せた。同試合の前までは、フランス代表FWミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク（リヴァプール／イングランド）と並んでいたものの、ラウンド16の試合を経て、アシストランキングの首位に躍り出た。

加えて、データサイト『Opta』によると、ブラジル代表の選手がワールドカップで4アシスト以上を記録するのは、同社が詳細なデータ収集を開始した1966年イングランド大会以降で、史上2人目だという。過去には1970年のメキシコ大会で、ペレ氏が6アシストを記録し、“セレソン”を3度目の優勝へ導いた。しかしながら、同大会を最後に、ブラジル代表で4アシスト以上を記録する選手は現れていなかったようだ。

日本代表を破ったブラジル代表は、現地時間5日に控えたラウンド16で、コートジボワール代表vsノルウェー代表の勝者と対戦する。このままブラジル代表が勝ち進み、ギマランイスがゴールをお膳立てするシーンが続けば、今大会の中で“サッカーの王様”のアシスト記録に肩を並べる可能性もある。

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