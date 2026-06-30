







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズのレアンドロ・セデーニョは30日、ファーム交流戦の読売ジャイアンツ戦に「3番・DH」で先発出場。初回の打席で左安打を放った。







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ヤクルトは初回、2死無走者で3番のセデーニョが右打席に立つ。ヤクルト加入後、実戦初打席を迎えた。



巨人の先発は山崎伊織。こちらも故障明け初の実戦マウンドとなる。











カウント3－2からの6球目、低めのシュートをセデーニョが強く引っ張ると、打球は左翼の頭上を越えて2バウンドでフェンスに到達。



セデーニョは二塁を狙うが、左翼の知念大成が落ち着いて打球を処理し、二塁へ好返球。打者走者のセデーニョはタッチアウトとなった。



結果は左安打となったが、シャープなスイングに加え積極果敢な走塁を披露し、順調な仕上がりを印象づけた。



セデーニョは昨季まで計3年間NPBでプレー。オリックス・バファローズと埼玉西武ライオンズに所属し、NPB通算31本塁打を放っているベネズエラ出身の27歳だ。



セ・リーグでのプレーは今回が初だが、ヤクルトでも右の長距離砲として、打者優位の神宮球場で長打力を存分に発揮することが求められるだろう。



得点力アップの切り札として、早期の一軍昇格が待たれる。























【動画】フェンスまで到達！セデーニョ、新天地での初ヒットがこちら

DAZNベースボールの公式Xより













初打席で魅せた



新加入のセデーニョ

今日がヤクルトでの初出場



⚾️ヤクルト×巨人（ファーム）

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【了】