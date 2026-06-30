







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は日本時間25日の試合で、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手との意思疎通がチグハグだったことが大きな話題となった。ラッシング側の責任が大きいという見方が大半だが、現時点ではもうしばらくタッグを組みそうだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同戦ではラッシングが同点につながる後逸を犯したり、大谷のABS要求を首を振って制止したりと息が合わず。大谷もフラストレーションを感じていたようで、後逸後にマウンド上で話し合う際に険しい表情を浮かべる場面もあった。











同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、大谷の次回登板でも、ラッシングが再び捕手を務める見込みだという。デーブ・ロバーツ監督は金曜日、『おそらく』ラッシングがマスクをかぶることになると語った。先日の試合では2人の意思疎通がうまくいっていない様子がはっきりと見られ、その場面がSNSなどで大きな話題となったにもかかわらず、バッテリーの変更予定はないことを示している」と言及。



合わせて、「大谷はラッシングが捕手を務めるようになって以降、苦戦が続いている。だが、その原因は捕手が代わったことだけではなく、他にも様々な要因がある。実際、昨季はラッシングがマスクをかぶった5試合で、防御率0.61という圧倒的な成績を残していた」と指摘している。





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