Sminhemi cafe

湘南エリアでバインミーのキッチンカーとして親しまれてきたスマインミーが、2026年4月に待望の実店舗をオープンしました。

実店舗ならではの魅力が加わり、本場ベトナムの味をゆっくりと堪能できるようになりました。

茅ヶ崎の里山に佇む、ベトナム食堂

古民家で出会う、あのバインミー

里山にふと現れる隠れ家のような落ち着いた雰囲気のこのお店は、日常を少し離れて本場ベトナムの味に浸れる一軒です。

お店があるのは、茅ヶ崎里山公園や文教大学湘南キャンパスのほど近く、自然豊かなエリア。オーナーご夫婦が約2年をかけてリノベーションした築50年の古民家は、まるで小旅行に訪れたような気分にさせてくれます。

一歩足を踏み入れると、木のぬくもりを感じる落ち着いた空間が広がり、時間がゆっくりと流れているような心地よさ。肩の力を抜いて、本場ベトナムの味と穏やかなひとときを楽しむことができます。

イベントやマルシェで見かけるたびに行列ができることも多かったスマインミー。「お店でも食べたい」という声に応えるように誕生した実店舗では、これまで親しまれてきたバインミーはもちろん、ブンやデザートなどのベトナム家庭料理も味わえるようになり、湘南を走り続けたキッチンカーが、茅ヶ崎のこの地に根付きました。

実店舗だからこそ味わえる「とっておき」

心地よい風に吹かれながら、茅ヶ崎里山公園を散策したあと、モーニングにお邪魔しました。

スマインミーを訪れたら、まず味わいたいのが看板メニューのバインミーです。

この日は、モーニング限定のドリンクセットから『練乳バインミー』とベトナムオレ、さらに『甘辛牛焼き肉バインミー』をオーダー。セットのドリンクは、ベトナムコーヒーのほか、蓮茶やルイボスティー、マンゴージュースなどから選ぶことができ、しっかりドリンクまでベトナムを楽しめるラインアップもうれしいポイントです。

練乳バインミー〈ハーフ〉（680円/税込）

『練乳バインミー』は、シンプルだからこそパンのおいしさが際立つ一品。カリカリの香ばしいパンに練乳のやさしい甘さがじんわりと広がり、苦みとコク深いベトナムコーヒーとの相性が抜群でした。

甘辛牛焼き肉バインミー（950円/税込）

甘辛醤油だれのお肉とさっぱりとしたなますの相性が光る『甘辛牛焼き肉バインミー』。甘み、塩味、酸味のバランスが絶妙で、一口ごとにさまざまな味わいが重なります。ボリュームがありながらも、フレッシュな野菜やパクチーがサンドされているため、最後まで軽やかに楽しめるのも魅力。素材それぞれのおいしさが引き立つ、お腹も心も満たされるバインミーです。

スペシャルブン（2種のMIX盛り）1,250円/税込

また、店舗ならではのメニュー、ベトナムの伝統的な米麺「ブン」。現在ブンを味わえるのは、木・金曜日のランチタイム限定。訪れる機会があれば、ぜひ一度味わっていただきたい一品です。

日本ではフォーのほうが馴染み深く知られていますが、ベトナムではブンも日常的に親しまれている定番の麺料理。どちらも米粉から作られていますが、平たいフォーに対し、ブンは細く丸い麺で、料理によってさまざまな食べ方が楽しまれています。

串焼きとベトナムの揚げ春巻き「チャーゾー」がのった『スペシャルブン』は、香ばしい炭火の風味と、パリッとした揚げ春巻きの食感、たっぷりの野菜やハーブが絶妙に調和し、さっぱりとしながらも満足感のある一杯。

甘酸っぱいソース「ヌクチャム」を絡め、最後まで飽きることなく楽しめます。お肉の食べ応えがありながら、野菜もたっぷりいただける絶好の組み合わせは、思わずおかわりしたくなるほどお気に入りの一品になりました。

食材へのこだわりと安心

料理に使われる野菜の多くは、スマインミー農園で大切に育てられた有機野菜を使用しています。素材本来のおいしさを活かした料理はどれもやさしい味わいで、食材へのこだわりからも、お店の丁寧なものづくりが伝わってきます。

また、広々とした店内には小上がり席もあり、子ども連れでもゆったりと過ごせます。エスニック料理は少しハードルが高いと感じる方でも、スマインミーのバインミーはやさしい味わいで食べやすく、わが家の子どももお気に入り。家族みんなで楽しめるベトナム料理です。

おわりに

キッチンカー時代から変わらないおいしさと、実店舗ならではの心安らぐ時間を楽しめるスマインミー。

鵠沼海浜公園 HUG-RIDE PARKや大磯港でのイベントや、湘南ベルマーレフードパークといった湘南エリア各地で、引き続きキッチンカーも活躍中なので、お出かけ前に公式Instagramで営業スケジュールを確認しておくと安心です。

本場の味を大切にしながらも、オーナーご夫婦のほっとするやさしさがあり、何度でも通いたくなる一軒。ベトナムの空気を感じられる店内で、ごちそうランチはもちろん、カフェ感覚でふらっと一息付きたい時に訪れるのもおすすめです。

茅ヶ崎にいながら、ベトナムを旅するような非日常を味わえる、とっておきのお店でした。

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