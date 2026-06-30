







ドジャース 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースのマックス・マンシーは29日（日本時間30日）、サター・ヘルス・パークでのアスレチックス戦に「7番・三塁」でスタメン出場。4回に、17号本塁打を放った。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



カリフォルニア州ウェストサクラメントにあるサター・ヘルス・パーク。ラスベガス移転前、アスレチックスの暫定本拠地での試合となった。



ドジャースは2－3とリードされた4回表、この回先頭のマンシーが左打席に入る。アスレチックスの先発は今年の5月にデビューしたばかりの左腕ゲージ・ジャンプ。











カウント1－2からの4球目、153キロのストレートが甘く入ったところをマンシーが見逃さなかった。



打球は火の出るような勢いで右中間スタンドへ。マンシーが豪快なパワーを見せつけ、ドジャースが3－3の同点に追いついた。



その後は2番のアンディ・パヘスにも16号2ランが飛び出し、この回一挙3得点。ドジャースが5－3と逆転した。



勢いに乗ったドジャースは6回、1番の大谷翔平が今季第18号となる特大の3ラン本塁打を放つ。8－4とリードをさらに広げて試合の大勢は決した。



最終スコア9－4でドジャースがアスレチックスを破り、同カード3連戦の初戦を白星で飾った。



なお、この試合では珍事が発生。



両チームのスタメンにはともに「7番・三塁」でマックス・マンシーという同姓同名の選手が名を連ねた。



同じ打順、同じポジション。スペルも双方「Max Muncy」で、なんと誕生日も8月25日で同じ。さらに共にドラフト指名された球団がアスレチックスという驚くほどの一致ぶりだ。



ドジャースのマンシーが1990年生まれで右投げ左打ち。アスレチックスのマンシーは2002年生まれで右投げ右打ち。



明日以降の対戦も、両チームの三塁を守る選手に注目だ。



























【動画】パワーMax！マンシーが17号アーチ

MLB Japanの公式Xより













Max power!



Max Muncy ties the game for the with a solo shot 😤

— MLB (@MLB)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】