FIFAワールドカップ2026・ラウンド32が現地時間29日に行われ、ドイツ代表はPK戦の末にパラグアイ代表に敗れた。

序盤から圧倒的にボールを保持したドイツだったが、パラグアイの強固な守備ブロックをなかなか崩せず、42分には一瞬の隙を突かれて失点。54分にカイ・ハヴァーツがネットを揺らしたが勝ち越し点は奪えず、PK戦では3人が失敗し、激闘の末にラウンド16進出を逃した。

データサイト『Opta』によると、ドイツがワールドカップのPK戦で敗れたのは今回が初めてとのこと。かつて元イングランド代表FWゲーリー・リネカー氏に「サッカーは単純なゲームだ。22人の男たちが90分間ボールを追いかけ、最後にはいつもドイツが勝つ」と言わしめた勝負強さは近年影を潜め、3大会連続でラウンド16へ駒を進めることができていない。

試合後、ユリアン・ナーゲルスマン監督はドイツメディア『スカイスポーツ』を通じて「団結力のあるチームだと感じていたからこそ、この結果には大きな失望を覚えている。今日敗退するような予兆はなかったし、もっと上を目指せたはずだ。フランスとの対戦も実現させたかった」とコメント。ドイツサッカー連盟（DFB）との契約をEURO2028終了まで残す中、自身の進退については次のように語った。

「求められれば準備はできているし、必要とされないのであればそう言ってもらう必要がある。私は逃げ出すような人間ではない。続投を望んでいるが、サッカーの世界では自分の思い通りにいかないこともある。もし、DFBは望むならEUROやUEFAネーションズリーグ（UNL）に向けて準備するつもりだ」

なお、DFBのルディ・フェラーSD（スポーツディレクター）は「ユリアンを擁護するつもりはない。彼もそんなことを必要としていないからだ」と前置きしつつ、「私個人としては、彼こそがこの職務にふさわしい人物だと確信している。もちろん、私一人がDFBを代表しているわけではないし、決定権も私だけが持っているわけではない。しかし、適材適所の人材であり、トップクラスの監督であると信じている」と強調している。

決勝トーナメントに駒を進めることができなかった2018年のロシア大会、2022年のカタール大会に続き、またも早期敗退となったドイツ。38歳の青年指揮官のもとで復活を目指した今大会だったが、早くも姿を消すこととなった。

【ハイライト動画】ドイツがまさかの32強敗退…PK戦でパラグアイに敗れる