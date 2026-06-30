







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は29日（日本時間30日）、サター・ヘルス・パークでのアスレチックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。6回に、今季18号となる3点本塁打を放った。



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ドジャースは5－3とリードし、6回表の攻撃。ドジャースは下位打線で無死一、二塁のチャンスを作り、打席には1番の大谷が入る。



カウント2－2からの5球目、左腕のマット・クルックが投じたインハイへのスライダーを完璧に捉えた。











打球は、恐ろしい速さで右翼フェンスをはるかに超えていった。大谷の今季18号となる3ランでドジャースは8－3とリードを広げた。



試合はドジャースが9ー4で勝利。55勝30敗で、2位の11ゲーム差をつけている。



大谷はこれで5試合連続安打となり、本塁打は6月に入ってからは8本目。メジャー通算300号まであと2本と迫った。



リーグ本塁打ランキングでは、昨季本塁打王のカイル・シュワーバー（フィラデルフィア・フィリーズ）が30本塁打で独走。量産体制に入った大谷がどこまで迫れるかにも注目が集まる。























【動画】打球が速い！大谷翔平が18号弾丸アーチ

MLB Japanの公式Xより













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【了】