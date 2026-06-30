ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（写真：Getty Images）


　


大谷翔平　最新情報

　ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は29日（日本時間30日）、サター・ヘルス・パークでのアスレチックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。6回に、今季18号となる3点本塁打を放った。
 
毎日MLB観るならSPOTV NOW！
年間プランで［PR］
 
　ドジャースは5－3とリードし、6回表の攻撃。ドジャースは下位打線で無死一、二塁のチャンスを作り、打席には1番の大谷が入る。
 
　カウント2－2からの5球目、左腕のマット・クルックが投じたインハイへのスライダーを完璧に捉えた。
 

　

 
　打球は、恐ろしい速さで右翼フェンスをはるかに超えていった。大谷の今季18号となる3ランでドジャースは8－3とリードを広げた。
 
　試合はドジャースが9ー4で勝利。55勝30敗で、2位の11ゲーム差をつけている。
 
　大谷はこれで5試合連続安打となり、本塁打は6月に入ってからは8本目。メジャー通算300号まであと2本と迫った。
 
　リーグ本塁打ランキングでは、昨季本塁打王のカイル・シュワーバー（フィラデルフィア・フィリーズ）が30本塁打で独走。量産体制に入った大谷がどこまで迫れるかにも注目が集まる。

 






　


【動画】打球が速い！大谷翔平が18号弾丸アーチ
MLB　Japanの公式Xより
 

　

 

An absolute NO-DOUBTER from Shohei Ohtani 😮‍💨

— MLB (@MLB)

 
【関連記事】




 

この記事が面白いと思ったら…？


Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓





 
【了】