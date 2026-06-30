FIFAワールドカップ2026・ラウンド32が29日に行われ、オランダ代表とモロッコ代表が対戦した。

悲願の初優勝を目指すオランダは初戦で日本代表と引き分けたものの、その後は危なげなく連勝してグループFを首位通過。ここまでの3試合で10ゴールを挙げるなど、状態は上向きだ。対するは4年前のカタール大会で躍進し、強豪国の仲間入りを果たしたモロッコ。初戦でブラジル代表と互角に渡り合って勝ち点「1」を獲得すると、最終的には2勝1分の2位で決勝トーナメント進出を決めた。

ラウンド32屈指の好カードは立ち上がりから一進一退の攻防が続く。ボール保持率で上回るモロッコは20分にアクラフ・ハキミのフリーキックにニール・エル・アイナウイが頭で合わせて決定機を創出。直後にはハキミの強烈なミドルシュートが枠を捉えるが、いずれもGKバルト・フェルブルッヘンに阻まれる。対するオランダは44分にミッキー・ファン・デ・フェンの強烈なシュートがGKヤシヌ・ブヌを襲ったがネットは揺らせず、前半はスコアレスで終了した。

後半はモロッコ優勢の展開が続く。52分には二次攻撃からアゼディン・ウナヒの絶妙なスルーパスに抜け出したハキミが角度の厳しいところから右足を振り抜くも、シュートはクロスバーを直撃。対するオランダはハイドレーションブレイク明けの72分、GKフェルブルッヘンからのロングボールをヴァウト・ヴェグホルストが頭で逸らし、クリセンシオ・サマーフィルが相手選手と競り合ったこぼれ球をコーディ・ガクポが蹴り込み、劣勢の中で先制に成功した。

このまま試合終了かと思われた90＋1分、シェムスディン・タルビが左から上げた絶妙なアーリークロスにイッサ・ディオプが頭で合わせ、モロッコが土壇場で同点に追い付く。互いに一歩も譲らぬ激闘は1－1で90分間が終了し、延長戦でもネットは揺れず、PK戦に突入した。

互いに2人ずつが失敗して迎えたオランダの5人目サマーフィルが失敗。モロッコは5人目のイスマエル・サイバリがしっかり決めて勝利した。モロッコは現地時間7月4日に行われるラウンド16でカナダ代表と対戦する。

【スコア】

オランダ代表 1－1（PK：2－3） モロッコ代表

【得点者】

1－0 72分 コーディ・ガクポ（オランダ代表）

1－1 90＋1分 イッサ・ディオプ（モロッコ代表）

【ゴール動画】ラウンド32屈指の好カードは互いに一歩も譲らぬ白熱した展開に！