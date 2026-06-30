世界的名将の的確な修正策がブラジル代表を劇的逆転勝利に導いた。

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32が現地時間29日に行われ、ブラジルは日本代表と対戦した。29分にボールロストから佐野海舟に見事なミドルシュートを叩き込まれたが、56分にカゼミーロのゴールで試合を振り出しに戻すと、90＋6分にはガブリエウ・マルティネッリが値千金の決勝弾。先制されながも歴代最多5度の優勝を誇る“王国”の意地を見せ付け、ラウンド16へ駒を進めた。

先制を許した前半、ブラジルの攻撃は日本の強固な守備ブロックを前に決定機を作り出せず、停滞感が漂っていた。しかし、後半からはヴィニシウス・ジュニオールがワイドに開き、逆サイドのハイアンとともにドリブルで仕掛ける回数が増加。サイドバック（SB）のダニーロとドウグラス・サントスが積極的に攻撃参加し、サイドで数的優位を作りつつ、シンプルなクロスを多用して次々と日本ゴールに迫った。カゼミーロの同点弾はまさにそうした形から生まれている。

さらには後半頭から投入されたエンドリッキは中央で起点を作り、66分からピッチに立ったマルティネッリは決勝ゴールを記録。5度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を誇り、欧州5大リーグをすべて制覇した名将カルロ・アンチェロッティ監督の采配が見事に的中した形となった。

スポーツ専門メディア『アスレティック』は「この試合はブラジルがカルロ・アンチェロッティを招へいした理由を証明するものとなった。ブラジル代表やその監督にかかるプレッシャーは常に凄まじいものだ。しかし、アンチェロッティはヒューストンの地でもいつものように極めて冷静だった」と前置きしつつ、次のように日本戦での采配を称賛している。

「前半、ブラジルは中盤で圧倒されていた。ルーカス・パケタに代えてエンドリッキを投入し、システムを4－2－4に変更するという決断は、ともすれば窮地を招きかねないものだった。だが、実際にはそれが見事な采配だった。これこそが、アンチェロッティ率いる最強のレアル・マドリードがしばしば見せていた姿だ。必ずしも素晴らしいプレーをするわけではなく、時に苦戦しながらも勝利への道を見つけ出す。重要な局面でスター選手が立ち上がり、チームに必要な結果をもたらすことで勝利を掴むのだ」

見事な逆転勝利を飾ったブラジル。ラウンド16ではコートジボワール代表vsノルウェー代表の勝者と対戦する。

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