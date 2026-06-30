大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は29日（日本時間30日）、敵地オークランド・アスレチックス戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。6回に迎えた第4打席で、今季第18号となる特大の3ラン本塁打を放った。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が綴った。

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ドジャースはこの日、2回表にマックス・マンシー内野手とダルトン・ラッシング捕手の適時打で2点を先制。しかし、直後の2回裏にエリク・ラウアー投手がアスレチックス打線に捕まり、逆転を許してしまった。











このままでは終わらないドジャース打線は4回表、マンシーの今季第17号ソロ本塁打で同点に追いつくと、アンディ・パヘス外野手からも2ラン本塁打が飛び出し、再び主導権を握った。



そして迎えた6回表の大谷の第4打席、無死走者1、2塁の好機で大谷はマット・クルック投手の5球目を捉え、右翼スタンド上段に今季第18号の3ラン本塁打を放った。



打った瞬間に本塁打とわかる打球にカムラス氏は「ドジャースはこの試合で、打線が爆発することを期待していた。その期待に応える一発だった。4回にはマンシーとパヘスが本塁打を放った。大谷は、バットから放たれた112.3マイル（約180.7キロ）の打球で、432フィート（約131.6メートル）の本塁打を放った」と綴っている。























【動画】大谷翔平、確信歩きの今季第18号の3ランホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













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【了】