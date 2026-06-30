







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズのアンドレ・ジャクソンは、30日に楽天モバイル最強パーク宮城で行われる東北楽天ゴールデンイーグルス戦に先発予定。同試合に向けて意気込みを語った。







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ジャクソンは球団を通じて「もう準備万端だよ。（2試合登板予定が中止となってしまったが）シンプルに準備はできているので頑張るだけです」と、気力充実のコメント。











さらに「良いピッチングを心掛けます。それだけです。レッツゴー！」と続け、先発投手としての意気込みを示した。



ジャクソンの前回登板は6月19日、ZOZOマリンスタジアムで行われた楽天戦。この時は4回を投げて球数95球、6安打3奪三振、4失点（自責2）で降板している。



同試合では初回に4番のカーソン・マッカスカーに2ランを浴び、3回には渡邊佳明に2点適時二塁打を打たれた。とくに渡邊は、スタメン出場した試合で5試合連続安打中と好調だ。



この2名との対決が、今回も勝負のカギを握るかもしれない。























【動画】叫んだ！ジャクソンが咆哮シーンがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













魂の132球目は156km/h



ピンチを凌いで咆哮

ジャクソンが7回無失点の力投🔥



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【了】