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フィラデルフィア・フィリーズのブライス・ハーパーは29日（日本時間30日）、シチズンズ・バンク・パークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「3番・一塁」でスタメン出場。3回に2点本塁打を放ち、今季20号に到達した。



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フィリーズは2－0とリードし、なおも3回裏の攻撃。この回先頭のジャスティン・クロフォードが中安打、1番のトレイ・ターナーが三安打で一、三塁とすると、2番のカイル・シュワーバーが犠飛を放ってフィリーズが1点を追加する。



なおも1死一塁で打席にはハーパー。パイレーツ先発ブラクストン・アシュクラフトが投じた6球目、インハイに来た158キロのストレートを豪快に捉えた。











打球は、ハーパーらしいミサイルのような弾道で右翼スタンドへ一直線。打たれたアシュクラフトは、ボールの行方を一瞥するや顔をグラブに埋めて悔しさをあらわにした。



ハーパーの今季20号となる2点本塁打で、フィリーズは5－0とリードを広げる。このまま大勝かと思われたが、フィリーズ先発のアーロン・ノラが5回途中8失点（自責7）と打ち込まれ、5回終了時点で5－8と試合をひっくり返される。



試合終盤にも両チーム点を取り合ったが、最終スコア7－11でフィリーズは逆転負け。同カード4連戦の初戦を落とした。



この日の本塁打で20号に到達したハーパーは、直近7試合で打率.333、OPS1.034と絶好調。前日の試合で今季30号を放ったシュワーバーとの大砲コンビは、今後も相手投手の脅威となりそうだ。





























【動画】豪打からの確信歩き、ハーパーが今季20号到達！

MLB Japanの公式Xより













🔔ブライス・ハーパー今季20号到達！

豪快なスイングと確信歩きが最高！



3回裏、98.2マイルの速球をはじき返しライトスタンドへ！

リードを5点に広げる2ランホームラン💥



👉️直近7試合の打率は.333、OPSは1.034と絶好調！シュワーバー30発、ハーパー20発、恐怖の 打線に今後も注目です

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【了】