「EXILE THE SECOND」と「バイク王」──この意外な組み合わせに、あなたもきっと驚いたのではないでしょうか。

一見すると接点がないように思える両者ですが、実はこの協業には、日本のバイク業界が長年抱えてきた課題を乗り越え、新たな未来を切り開くための、非常に戦略的な一手が見え隠れしています。その鍵を握るのは、今、静かに、しかし確実にその数を増やしている「女性ライダー」の存在です。

意外なタッグの裏側：バイク業界に吹く新しい風

バイクライフを総合的にサポートする企業「バイク王」が、人気ダンス＆ボーカルグループ「EXILE THE SECOND」の全国ツアー「EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 "PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~"」への協賛を発表しました。

この取り組みの最大の狙いは、ずばり「女性ライダー層の拡大」です。これまでバイクと縁が薄かった人々、特に女性にバイクの魅力を伝えることで、新たなバイク文化を創造しようという、とても意欲的な挑戦なのです。

なぜ今、女性ライダーが熱い視線を浴びるのか？

長らく、バイク業界は男性が中心というイメージが強く、実際に警察庁のデータを見ても、二輪免許を持つ人の約9割が男性とされています。少子高齢化や若者の「乗り物離れ」により、ライダー全体の平均年齢は高まる一方でした。このままでは、将来的にライダー人口が減少してしまうという懸念も。

しかし、そんな中で一筋の光が差し込んでいるのが、「女性の二輪免許取得意欲の高まり」です。

警察庁データが示す驚きの事実：女性の二輪免許取得数が急増！

警察庁の運転免許統計によると、驚くべきことに、2024年までの6年間で女性の二輪免許年間取得数はなんと40.7%も増加しています。具体的には、年間約1万3,000件も増えているんですよ。同時期の男性の増加率が5.6%に留まっていることを考えると、この女性層の伸びは群を抜いています。

これは、二輪免許の年間取得数に占める女性比率が3.7ポイント拡大し、今や約17.2%に達していることからも明らかです。このデータが示すのは、単なる一時的なブームではなく、女性がバイクに魅力を感じ、実際に免許を取得しようとする動きが着実に広がっている、ということ。これはバイク業界にとって、非常に明るいニュースですよね。

未来を担う20代女性の躍進

さらに注目すべきは、この女性の二輪免許取得の増加を牽引しているのが、20代女性だという点です。2018年から2024年の6年間で、20代女性の年間取得数は43.7%増加し、その数は他の年代と比較しても最も多い5,578件の伸びを見せています。

若年層のバイク離れが叫ばれる中で、20代女性が積極的にバイクの免許を取得しているというのは、今後のライダー人口構成にとって非常に好材料と言えるでしょう。この傾向が続けば、将来的に高齢化で減少するライダー人口の一部を、新たな女性ライダーが担う可能性も出てくるわけです。

まだ見ぬ巨大市場：女性ライダーの潜在力

現在の二輪免許を持つ人のうち、女性の割合はわずか10.7%に過ぎません。日本の総人口に占める女性の割合が51.3%であることを考えると、この数字は非常に小さい。つまり、女性ライダー市場には、まだまだとてつもなく大きな拡大の余地が残されているんです。

バイク王は、まさにこの「眠れる巨大市場」に目をつけ、その扉を開くための鍵として、EXILE THE SECONDという強力なパートナーを選んだと言えるでしょう。

EXILE THE SECONDが「きっかけ」となる理由

では、なぜEXILE THE SECONDのツアーなのでしょうか？

実は、EXILE THE SECONDのツアー来場者の93.19%が女性で、特に20代後半や50代の女性が多い傾向にあるそうです。この年齢層が、先ほどご紹介した「二輪免許取得数の増加が目立つ女性の年代層」と非常に似た特徴を持っています。

さらに、EXILE THE SECONDのメンバーの中には二輪免許を持っている方もいるとのこと。これらを総合的に考えると、このツアーは、これまでバイクと接点が少なかった女性層に対して、バイクの魅力を効果的に伝えられる最高の場所とバイク王は判断したわけです。

今回の協賛は、すぐに「免許を取って！」「バイクを買って！」と直接訴えかけるものではありません。まずは、ライブという非日常的な空間で、バイクという存在に「興味を持ってもらう」きっかけを提供することを目的としています。バイク王が掲げる「常識を壊し、新たな価値と感動を生む」という企業理念にも通じる、実に革新的なアプローチではないでしょうか。

具体的な協賛内容については、今後、双方の公式SNSなどで発信される予定なので、ぜひ注目してみてください！

バイク王が描く「生涯のバイクパートナー」という未来

株式会社バイク王＆カンパニーは、1994年の創業以来、中古バイクの買取・販売を主力に、全国展開してきました。しかし、彼らの目指すところは、単にバイクを売買するだけではありません。

バイクの整備やパーツ販売、レンタルなど、バイクライフを総合的にサポートすることで、「バイクライフの生涯パートナー」となることを目指しています。近年では、バイクだけでなく電動モビリティなど、モビリティ全般へと事業領域を拡大していることからも、彼らが「バイクライフを超えたライフデザイン企業」として、未来を見据えていることが伺えます。今回のEXILE THE SECONDとの協賛は、まさにそのビジョンを実現するための重要なステップと言えるでしょう。

ツアー詳細：EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026

バイク王が協賛する「EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 "PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~"」の概要はこちらです。

ツアー名 EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 "PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~" 開催期間 2026年6月20日（土）〜9月27日（日） 開催都市 6/20（土）[静岡公演] エコパアリーナ

8/29（土）、30（日）[千葉公演] ららアリーナ 東京ベイ

9/26（土）、27（日）[大阪公演] 大阪城ホール 主催 LDH JAPAN Inc.

まとめ：バイク文化の新たな地平へ

今回のバイク王とEXILE THE SECONDの協賛は、単なる企業のプロモーション活動に留まらない、日本のバイク業界全体にとって意義深い一歩だと感じました。長年の課題だったライダー人口の減少に対し、新たな層、特に女性へのアプローチを強化することで、業界に新しい風を吹き込もうという意気込みが伝わってきます。

バイクに乗ることで得られる自由、爽快感、そして仲間との出会い。そうしたバイクが持つ「感動」を、より多くの人、特にこれまで縁がなかった女性たちに届けることで、日本のバイク文化はさらに豊かになるのではないでしょうか。

今後、このユニークな取り組みがどんな「化学反応」を起こし、どんな新しい女性ライダーの物語が生まれてくるのか、私も非常に楽しみです。あなたも、この機会にバイクの世界をちょっと覗いてみませんか？きっと新しい発見があるはずですよ！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。