







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今夏のトレード期限において、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手と強く結び付けられている。一時はポストシーズン進出を目指してタイガースがスクーバルを放出しない見方が優勢だったが、状況が変わるかもしれない。米メディア『ヘビー』のマリア・オールドリッチ記者が言及した。



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シーズンはまだ多くの試合が残っており、タイガースはア・リーグでも上位のチームの一つだ。間違いなくア・リーグ中地区で最も才能に恵まれたチームであり、ポストシーズン進出の可能性が25%を超える限り、彼らはスクーバルを手放さないと見られている。











しかし、スクーバルは今季終了後にフリーエージェント（FA）となるため、球団を去る可能性がある。今の時点でスクーバルを放出しなければ、タイガースは10年分の後退を強いられることになるとの声もあげられた。



もしスクーバルがドジャースに移籍となれば大谷翔平選手らと先発ローテーションを組むことになり、一方でタイガースは複数の即戦力と有望株を手にすることになるだろう。



噂が絶えないスクーバルの動向についてオールドリッチ氏は「抜本的な変更こそが、タイガースにとって唯一の解決策となるかもしれない。A.J.ヒンチ監督は、トレード期限前に大規模な再編を行う可能性がある」と言及した。





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