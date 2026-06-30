LAMA（Coffee／Delicatessen／Space）

浜竹通りには、「味のある外観が気になるけれど、入るにはちょっと勇気がいる」——そんなお店が点在する印象があります。その中でもひときわ異彩を放ち、ずっと気になっていたのが「LAMA」。今回、思い切って取材をしてみたら、一瞬で常連になってしまうほど魅力的な場所でした。

種類豊富なデリプレートでエネルギーチャージ

LAMAは、カフェ・デリカテッセン・ギャラリーが併設された複合スペースです。入口を入ってすぐには、シェフの桜井さんが手がけるデリカテッセンとイートインスペースがあります。

11:30～14:00は、日替わりのプレートランチ（税込み1,200円）を提供。※こちらのプレートは14:00以降も注文可能ですが、200円プラスになります。

ライスを囲むように色とりどりのデリが盛り付けられ、食べる前から元気をもらえます。シャキシャキのキャロットラペ、紫キャベツのピクルス、燻製サバが乗った押し麦サラダ、トマト風味のクスクス……品数が多すぎてメモが追い付かないほど（汗）。

麦入りライスの上には、オレンジソースをまとった鶏もも肉のソテーがのり、これがライスととてもマッチ。ライスの量が選べるのですが、少なめにしたことを後悔しました。

オクラとピーマンのスパイス和えには、ごろっとした豚肉が入っていて満足感はしっかり。でも野菜たっぷりで食後も体が軽い！

クスクスは気に入りすぎて、テイクアウトもしちゃいました。そう、デリはテイクアウト可能で、事前予約でオードブルやお弁当も注文できるそうです。21:00まで営業しているので、夕暮れからはフレンチベースのお惣菜とナチュールワインを楽しむバルとして利用できるのも魅力です。

日常の“クスッと”が醸成する独特なカフェ空間

1階奥のカフェスペースに足を踏み入れると、そこはまるで“異世界”。店主・岡崎さんと交流のあるアーティストたちの作品が所せましとディスプレイされています。

テイストもジャンルもばらばらだけど、不思議と調和がとれていて、こんなに賑やかな見た目なのに、静寂を感じるのがなぜだかわからないまま、気づけば数時間経っていました。ちなみに、カフェスペースでもランチをいただけます。

岡崎さんは、コーヒーやアートについて「絶対必要なものではないけれど、日常のふとした時にあると嬉しいもの」と話します。だからこそ、そうしたものに触れられる憩いの場所を作ろうと思ったそうです。「絶対にないとダメ」の反対を行くが故に、岡崎さんにも店にも「気張り」がなく、入店をためらっていた自分が嘘のようにリラックスして過ごせました。

おしゃべりをしながら何気なく見やった先に、ペーパーナプキンと共にグラスに放り込まれたラマのマスコットと目が合い、思わずクスッ。特別な役割を果たしているわけではないけれど、そこにいるだけで心が和む。「ああ、こういうことか」と納得した瞬間でした。

「もっとやるべきことがあるのでは」と、一時期は店を閉じて別の場所へ移ったという岡崎さん。だけど、いつの間にかまたここへ戻り、気づけばコーヒーを淹れていたと言います。どうやら「気張る」のは性分ではなく、流れに身を任せる方が得意のようです。自然体を受け入れてくれる湘南の地は、「自分にとても合っている」と教えてくださいました。

コーヒーは自家製ブレンドで浅煎り（税込み550円）・深煎り（税込み610円）が選べ、チャイ（税込み660円）やオーガニックハーブティ（税込み660円）もあります。もちろん味も美味しいのですが、使われている食器や小物が可愛らしく、他では見たことがないものばかりでますます癒されます。

これらも作家さんの作品だそう。

コーヒー豆や焼き菓子の販売もありますよ。

2階は展示やワークショップ用のギャラリー

2階はギャラリーになっていて、定期的に展示会やワークショップを開催。絵画、刺繍、工作、雑貨など幅広いジャンルの作家さんが入れ替わりで参加しています。

販売されている作品もあり、私は一目惚れした貝の指輪を購入しました。取材の数日前までワークショップをしていた作品だと知り、少し悔しい気持ちに。7月も面白そうな展示が控えていましたよ。

「気になってるけどまだ入ったことがない」という方、私のほかにもきっといるはず。LAMAは「入るのに勇気がいる店は、良店」という私の持論を見事に裏付けてくれました。ぜひご自身の目と舌でその魅力を確かめてみてください。

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