







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。既に様々な獲得・放出候補が浮上している中、米メディア『ドジャースウェイ』は、ジェームズ・ティブス3世外野手は今が“売り時”だと主張している。



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ティブス3世は昨季途中にボストン・レッドソックス傘下からドジャース傘下へトレード移籍してきた23歳。今季はここまで3Aで76試合、打率.292、21本塁打、67打点と好成績を残しており、メジャー昇格を望む声も日に日に高まっている期待のプロスペクトだ。











同メディアはドジャースについて「トレード期限を前にした問題は、買い手に回るべきかどうかではない。どの戦力をトレードの駒として活用し、どの戦力は絶対に手放さずに残すべきか。そこが最大の焦点となる」としつつ、放出すべきプロスペクトを3名、放出すべきでないプロスペクトを2名それぞれ選出。



ティブス3世については「ドジャースの外野はカイル・タッカー外野手、アンディ・パヘス外野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手が占めている。ティブス3世は出場機会を得られない状況にある一方、現在の評価額はこれまでで最も高い。再建中の球団であれば、実績のあるメジャーリーガーを放出してでも獲得したいと考えるだろう。チームは市場が彼の年齢を意識し始め、その輝きが色あせる前に、この価値をトレードで戦力へと換えるべきだ」として放出を勧めている。



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