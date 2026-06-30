ブラジル代表FWマテウス・クーニャが、FIFAワールドカップ2026 日本代表戦後に見せたポーズの真意を明かした。

決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で日本代表とブラジル代表が対戦。日本は佐野海舟のゴールで先制したものの、ブラジルは後半に反撃を開始する。カゼミーロが同点弾を決めると、後半アディショナルタイムには途中出場のガブリエル・マルティネッリが劇的な決勝ゴールを奪取。2－1の逆転勝利でベスト16進出を決めた。

試合後、クーニャは手で数字の「5」を示すジェスチャーを披露。このポーズは、ブラジル代表がワールドカップで5度の優勝を誇ることを表し、日本代表FW塩貝健人へ向けたものだったという。発端となったのは、試合前に塩貝がブラジル代表の印象について「昔はすごく強かったですけど、今はどうなんですかね」と語っていたことだった。

クーニャはジェスチャーの理由について「彼を挑発した。僕たちにとってこのユニフォームがどれほど歴史的なものなのか、このユニフォームを着るためにどれだけ努力や苦労をしてきたのか知っているからだ。ブラジル人に言われるなら受け入れる。でも、ブラジル人ではない人にそういったことを言われると、なおさら辛くなる。そういう時は心を閉ざし、団結して戦うんだ」と答えた。

一方でクーニャは決勝点につながる痛恨のボールロストを犯し、試合終了後に涙を流した日本代表MF田中碧のもとへ歩み寄り、肩を抱いて言葉をかけるなど、その悔しさに寄り添う姿も見せていた。

【動画】ブラジルを追い詰めるも、後半ATに悲劇…