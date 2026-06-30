日本代表は現地時間29日に行われたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32でブラジル代表に敗れた。

29分に佐野海舟の見事なミドルシュートで先制した日本だが、後半はブラジルに押し込まれ続ける展開に。56分にカゼミーロにヘディングシュートを叩き込まれると、90＋6分にはガブリエウ・マルティネッリにネットを揺らされ、土壇場で逆転負けを喫した。

2失点目こそ喫したものの、同点ゴール直後にヴィニシウス・ジュニオールが放った決定的なシュートを左手一本で防ぐなど、この日も好セーブを連発した鈴木彩艶。「守備がなかなか難しくなると予想してましたけど、前半は耐えて、後半相手がより前に来た時に耐え切れなかったというところは悔しい部分があります。自分としては防げたなというのは感じている部分もあるので、まだまだ甘かったと感じています」と試合後には悔しさを滲ませた。

90＋6分の失点シーンでは、マルティネッリの至近距離からのシュートに触れながらも、ボールはポストを叩いてゴールイン。鈴木は「最後の最後、2失点目もそうですけど、触りながら捕れなくて、本当のもう1ミリ触っていたらもしかしたら防げていたかもしれない」と振り返りつつ、「チームが上に行くためにもGKの活躍は必ず必要になるので、自分がもっと成長しなければいけないと感じました」と強調。4年後に向けてさらなる成長を誓っている。

「次は4年後になりますけど、自分のプレーしているレベルを上げなければいけないですし、世界的なGKになって代表に貢献したい気持ちが強くなったので、次の4年間、顔を上げて進んでいきたいと思います」

試合前後にはブラジルのゴールマウスを守る世界屈指のGKアリソンと言葉を交わす場面も。鈴木は試合前に「昨シーズンのプレーに対して『よく頑張ったね』という言葉をもらいました」、試合後に「『次に向かって頑張れ』という言葉をもらいました」と言葉をかけられたことを明かした上で、「並べるように、追い越せるようにレベルアップしたいと思います」と意気込んだ。

【ハイライト動画】日本代表はラウンド32で敗退…王国ブラジル撃破ならず