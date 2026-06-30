日本代表は現地時間29日に行われたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32でブラジル代表に敗れた。

29分に中盤でのパスカットに成功した佐野海舟が自ら持ち上がり、低く強烈なミドルシュートを突き刺して先制した日本だが、後半は歴代最多5度のワールドカップ制覇を誇る“王国”に押し込まれる展開に。56分にカゼミーロにヘディングシュートを叩き込まれると、その後はGK鈴木彩艶を中心に粘り強く粘っていたが、90＋6分にガブリエウ・マルティネッリにネットを揺らされ、土壇場で逆転負けを喫した。

前半は攻撃に停滞感が漂いながらも、ハーフタイムで見事に修正し、王国の意地を見せつける形となったブラジル。同点ゴールを決めたカゼミーロは試合後に国際サッカー連盟（FIFA）を通じて次のようにコメントした。

「我々の最大の強みはマインドセットにある。攻撃の局面において相手にプレッシャーをかけ続けることができた。ワールドカップではベンチから出てくる選手が極めて重要だ。今日途中出場したエンドリッキは素晴らしいプレーを見せたし、マルティネッリも素晴らしい選手だ。ハイアンもハフィーニャの代わりを見事に務めている。これこそが我々が目指すべき姿勢であり、このチームならワールドカップで勝てるはずだ」

日本の夢を打ち砕き、ラウンド32を突破したブラジル。ラウンド16ではコートジボワール代表vsノルウェー代表の勝者と対戦する。

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