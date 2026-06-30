日本代表のMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）が、ブラジル代表選を終えてFIFAワールドカップ2026を振り返った。

最高の景色を目標に掲げ、戦ってきた日本。グループステージを2位で通過すると、ラウンド32では5度の優勝を経験しているブラジルと対戦。最高の景色を見るためには倒さなければいけない相手に対し、佐野海舟のゴールで前半に先制。後半に追いつかれるも、粘り強い守備で延長戦にも連れ込むかと思われたが、後半アディショナルタイムにガブリエウ・マルティネッリにゴールを許し、2ー1で逆転負けを喫した。

決勝トーナメント1回戦でまたしても勝利できなかった日本。初戦のオランダ代表戦で負傷し、2試合を欠場していた久保はブラジル戦でベンチ入りを果たすもプレーできず。今大会は初戦の75分間に終わり、前回大会に続いて悔しい大会となってしまった。

試合後のメディア取材に応じた久保。ベンチで見守っていた中、敗退が決まった瞬間については「最後まで同点を信じていたので、すぐには…」と難しい心境だったとコメント。チームメイトたちは、復帰できるまで勝ち続けると決意して戦っていた中、自身も懸命に復帰に向けて努力していた。

「僕も1日でも早くチームに戻るために、やれることはやりました」と語った久保。チームメイトが戦う姿には、「誇らしかった」と仲間を称え、「最初からベタ引きであわよくばみたいな戦い方ではなく、カウンターで何度も惜しいシーンもありましたし、何より日本人らしさがすごく詰まった試合になってい増田。結果が全てだったとは思いますが、個人的に凄く誇らしかったです」と振り返った。

4年間待ち侘びた戦いだったが、アクシデントにより不完全燃焼に終わることに。久保は「チームメイトだったり、応援してくれる家族だったり、色々な人たちに、今回は誰も悪くないと思いますけど、個人的には凄く申し訳ないなと思う」と心境を語り、「僕が出たら何かが変えられたとかを言うつもりはないですけど、僕のことを信じてくれた色々な人たちに申し訳ないなと思います」と、不完全燃焼に終わったことを悔しがった。

【動画】ブラジルを追い詰めるも、後半ATに悲劇…