後半アディショナルタイムに勝ち越しを許し、上田綺世は敗退を告げるホイッスルをピッチの上で聞くことになった。「悔しいですね。素晴らしいチームだったと思いますし、優勝を掲げて今大会が始まって、本気でできると思っていました。可能性あるチームだったと思うので、率直にこの結果に終わって悔しい」と言葉を絞り出した。

FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）、日本代表は佐野海舟のゴールで先制に成功したが、後半は押し込まれる時間帯が続きリードを守りきれず。ブラジル代表に逆転負けを喫し、またも決勝トーナメントでの勝利とはならなかった。1トップで先発した上田はフル出場。後半はなかなかチャンスがなく、耐える時間帯が続いたが、最後までピッチの上に立っていたのは森保一監督からの信頼の証だろう。起死回生の一発を狙い続けたが、ゴールネットを揺らすことはできなかった。

昨シーズンはエールディヴィジ得点王に輝き、上田はストライカーとして大きな飛躍を遂げた。第2次森保ジャパンではエースとして君臨。2022年のカタール大会ではグループステージ第2節のコスタリカ代表戦に先発出場するも、前半限りで交代し、得点を奪うこともできなかった。約3年半前を回想しながら「全く違うものになったと思います。自分自身プレーのクオリティもそうですし、終わった時の感情、大会前の感情、全てにおいて違うものになった」と感情の違いを口にする。今大会はグループステージ第2節のチュニジア代表戦で自身のワールドカップ初ゴールを含む2得点をマーク。日本のエースとして確かな存在感を示した。

「今、FWはワントップで一人しか出られない。そこでワールドカップで4試合スタートで使ってもらい、その時の監督や状況などいろいろあると思いますけど、その瞬間“日本で一番評価されているFW”とイコールだと思っています。その責任や誇りを持ってプレーしたつもりです。ただ、それを背負えばいい、感じればいいというものではなく、結果で示さないといけない。今日みたいな相手に対し、何とかして勝たせないといけない。今後、日本が優勝するまでFWは必要なピースですし、世界のセンターバックや世界トップの国を相手に一人で圧倒できるようなクオリティが必要になってくると思っています」

「あまり4年後の話をするのは好きではないので。自分らしく、成長するためのシーズンを戦っていけたら、成長して次につながっていくと思います」。4年後ではなく、まずは目の前のシーズンへ。その一歩一歩が、日本代表と上田綺世の未来につながっていく。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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