日本代表は現地時間29日に行われたFIFAワールドカップ2026・ラウンド32でブラジル代表に敗れた。

29分に佐野海舟の見事なミドルシュートで先制した日本だが、後半はブラジルに押し込まれ続ける展開に。56分にカゼミーロにヘディングシュートを叩き込まれると、その後はGK鈴木彩艶を中心に粘り強く粘っていたが、90＋6分にガブリエウ・マルティネッリにネットを揺らされ、土壇場で逆転負けを喫した。

3バックの一角としてフル出場し、ブラジルの“エース”であるヴィニシウス・ジュニオールと対峙した冨安健洋。度重なる負傷に悩まされ、約2年間代表から遠ざかるなど苦しみの末に迎えた自身2度目の大舞台が終わり、「僕自身はケガが続いて、2年間代表に招集されていない中でもワールドカップに選出してもらい、ラウンド32という一番大事な試合でスタメンで使ってもらって、その思いをピッチ上で返せなかったのが悔しいです」と語った。

優勝という目標を掲げて臨んだ今大会だったが、またもや決勝トーナメント初戦という高い壁に阻まれることに。冨安は「セカンドハーフの戦い方も踏まえて、まだ日本は強豪国と対等に渡り合えるレベルじゃないのかなと痛感させられた」と前置きしつつ、「着実に前進していると思いますけど、本大会でブラジルとか他の国も含めてどう勝っていくかというところは、個人的にはまだまだなんだと思います」と言葉を続けた。

言葉を詰まらせつつ「本当にこんな状況でワールドカップに選んでもらって、試合出させてもらってということに関しては、本当に森保さんに感謝しかない。この機会をもう一度与えてもらったというか、それは今大会だけじゃなく、今後のサッカー人生において、チャンスを森保さんからもらったっていうふうにも思っています」と森保一監督への感謝を口にした冨安。「この怪我の期間を乗り越えて、本当にたくさんの人に支えてもらいましたし、サッカーできているのが当たり前じゃないということを忘れずに今後も取り組まないといけない。ピッチ上でしか返せないので、ピッチ上で恩返ししたいと思います」と絞り出した。

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