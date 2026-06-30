日本代表のDF谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）が、ブラジル代表選を振り返った。

現地時間29日に行われたFIFAワールドカップ2026のラウンド32で、日本はブラジルと対戦。5度の優勝を誇るブラジル相手に佐野海舟のゴールで先制するなど善戦したものの、試合終了間際にガブリエウ・マルティネッリに逆転ゴールを許し、ベスト32で敗退となった。

ブラジル戦でも3バックの中央でプレーした谷口は「悔しい敗戦になってしまって、残念な気持ちです」とコメント。「試合の入りは悪くなかったと思いますし、自分たちの狙いとが発揮できて、いい試合の入りができたし、先制点も奪えて、理想とするような前半を過ごせました」と振り返り、狙い通りの戦いはできていたとした。ただ、後半にブラジルが圧倒。「相手が圧力をかけてきて、配置だったりが変えられた中で、誰がどこを見るかというのは、もう少し上手くやれたかなというのが率直な感想です」と、後手を踏んでしまったと後半の戦いを振り返った。

チームとしては、ブラジルを相手に臆せず戦えていたが、「みんな強気でゲームに臨んだし、本当に良い入りができて良いゲームができていた」と振り返り、「この試合に対しても自信を持って、みんなが『勝てるぞ』というところで前向きに臨めたので、後悔は全くないです。だからこそ、勝って次に進みたかった」と、良い戦いを見せられただけに、勝ち上がって行きたかったとした。

土壇場で逆転を許した中でも、最後までゴールを目指した日本。「最後まで戦うとか、諦めないとか、その辺りはこのチームには十分備わっている。最後まで表現できたということは、次に繋げないといけない」と、試合が終わるまで戦い続けることを選択できたことは、1つの成長だとした。

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