ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、FWネイマールの起用法について明かした。ブラジルメディア『globo』が伝えた。

現地時間29日、FIFAワールドカップ2026のラウンド32でブラジル代表は日本代表と対戦した。試合は前半に日本が佐野海舟のゴールで先制するという展開となったなか、ブラジルは終始押し込む展開に。すると56分にカゼミーロが同点ゴールを記録。その後はなかなか追加点を奪えなかったが、後半アディショナルタイム5分にブルーノ・ギマランイスのパスを受けたガブリエウ・マルティネッリが劇的ゴール。2ー1と日本を逆転し、ラウンド16へと駒を進めた。

この試合ではベンチスタートとなったネイマール。結局最後まで出番がなく終わった中、試合後にアンチェロッティ監督が起用法について明かした。

「ネイマールには延長戦で出場してもらう予定だった。彼と話をしたところ、60分か65分に出場することになった。試合は同点に追いつき、チームが試合をコントロールしていたので、フォーメーションを変えるつもりはなかった」

当初は後半投入しようと思っていたものの、早々に同点に追いつき、チームが改善したことで延長戦での投入に切り替えていたと明かしたアンチェロッティ監督。選手層の厚さについても言及し、「ベンチにもピッチにも、我々には多くの選択肢がある。選手たちが、個々に高いレベルを維持しているのは素晴らしいことだ。これをポジティブに捉えなければならない」と、どの選手を起用しても遜色ない状態であるとした。

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