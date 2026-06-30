日本代表のFW前田大然（セルティック／スコットランド）が、ブラジル代表戦を振り返った。

現地時間29日、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で日本はブラジル代表と対戦した。

決勝トーナメントでの初勝利を目指す日本は、5度の優勝を誇るブラジルとの一戦。前半から押し込まれる展開となる中、29分にはパスカットから持ち出した佐野海舟が日本代表初ゴールを記録し先制した。

リードして後半に入った中、56分にクロスからカゼミーロに同点ゴールを許す。その後もブラジルに押し込まれた中で、日本も何度かチャンスを作るもゴールを奪えず。するとアディショナルタイム5分、ガブリエウ・マルティネッリにゴールを奪われ逆転を許してしまい、2ー1でベスト32で敗退となってしまった。

この試合ではシャドーに入り、鋭いプレスでブラジルを苦しめていた前田は「素晴らしい戦いをしたんですけど、相手もやっぱり力ありましたし、まだまだかなっていうのもあります」と、ブラジル相手に良い戦いをできたものの、足りないものがあるとコメント。後半圧力を受けていたことについては「自分たちはできるっていう感覚はもちろんありましたけど、前の選手が強いし、守備に回る時間が多かったので、時間の問題だったのかなとも思います」と、最後に逆転を許したが、守備の時間が長すぎたと振り返った。

世界との差については「僕たちがこれまでやってきたっていうことは変わりないし、胸を張って日本に帰りたいなっていうのはあります」とコメント。応援してくれたファン・サポーターには「たくさんの人が来てくれましたし、日本でも夜中やのにみんな起きて見てくれてると思うので、本当にありがとうございました」と、感謝の気持ちを示した。

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