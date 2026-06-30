日本代表のDF冨安健洋（アヤックス／オランダ）が、ブラジル代表戦を振り返った。

現地時間29日、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で日本はブラジル代表と対戦した。

決勝トーナメントでの初勝利を目指す日本は、5度の優勝を誇るブラジルとの一戦。前半から押し込まれる展開となる中、29分にはパスカットから持ち出した佐野海舟が日本代表初ゴールを記録し先制した。

リードして後半に入った中、56分にクロスからカゼミーロに同点ゴールを許す。その後もブラジルに押し込まれた中で、日本も何度かチャンスを作るもゴールを奪えず。するとアディショナルタイム5分、ガブリエウ・マルティネッリにゴールを奪われ逆転を許してしまい、2ー1でベスト32で敗退となってしまった。

この試合ではブラジルの中心であるヴィニシウス・ジュニオールと対峙。ほとんど仕事をさせなかった中、チームは悔しい結果に。足りなかったことについては「今までも親善試合をやってきて、強豪国に結果を出してきて大会に臨みましたが、まだまだ力の差はあるんだろうなという感じです」と語り、試合直後ではっきりは分からないものの、差があることをを感じたという。

応援してくれたファン・サポーターへは「現地に足を運んでくれたサポーターの人たちも多かったですし、本当にホームのような雰囲気を作っていただいたので、その応援というのは確実に、ピッチ上、ピッチ以外でも僕たちの元に届いていました」とコメント。「期待ももちろんしてくれたと思いますし、一緒に戦ってくれていたと思うので、本当に恩返しができなかったというか、結果でしっかりと返したかったところが、あっけない形になってしまったので、申し訳ない気持ちが一番大きいです」と、悔しさを滲ませ、多くの応援に結果で応えられなかったことを悔しがった。

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