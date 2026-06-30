日本代表のMF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）が、ブラジル代表戦を振り返った。

現地時間29日、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で日本はブラジル代表と対戦した。

決勝トーナメントでの初勝利を目指す日本は、5度の優勝を誇るブラジルとの一戦。前半から押し込まれる展開となる中、29分にはパスカットから持ち出した佐野海舟が日本代表初ゴールを記録し先制した。

リードして後半に入った中、56分にクロスからカゼミーロに同点ゴールを許す。その後もブラジルに押し込まれた中で、日本も何度かチャンスを作るもゴールを奪えず。するとアディショナルタイム5分、ガブリエウ・マルティネッリにゴールを奪われ逆転を許してしまい、2ー1でベスト32で敗退となってしまった。

今大会4試合連続で先発出場し、チームの中心としてプレーした鎌田。「自分たちがやりたい展開には持っていけていました。先制することができたし、あれだけ攻められることも理解しながらできていたので、本当に難しい感情ですし、本当にみんなで次に行きたかったなという思いがあります」と、想定通りの戦いができただけに、土壇場での逆転負けに悔しさを滲ませた。

今大会を振り返った鎌田は「クラブチームとは違って、国民の皆さんの期待だったり、重圧というのを感じながらプレーする大会なので、全く違ったものでした」とコメント。「自分たちはもっと先に行けると思っていたし、皆さんの期待に応えられなかったのが、自分の力不足だなというのと思います。みんなでもっと先に行きたかったという思いが一番強いです」と、ラウンド32で終わってしまったことを悔しがった。

それでもブラジルに本気を出させ、最後まで苦しめ続けた戦いを見せた。目標としていた最高の景色には届かなかったが、「優勝を狙えるような国になるには、もっと選手のクオリティだったり、まだまだ足りない部分があるなと思います。僕たちが日本サッカーをもっと盛り上げて良くして、日本にとってこのスポーツが国技になるくらいにならないと、やっぱり取れないなということは実感しています。自分たちがこれから先、日本がW杯を取れるように、本当に少しでも価値を高めて、また日々努力してやっていきたいなと思います」と、今回の目標を忘れずに、さらなる成長を目指したいとした。

また、ファン・サポーターへは「期待に応えられるような結果をつかめなくて、本当に申し訳ないという気持ちがあります。このアメリカ、メキシコで受けたサポートというのは普通じゃなかったと思いますし、本当に僕たちの力になっていたし、僕たちが結果で応えたかったんですけど、それは叶わなかったです」と、大きな後押しになっていただけに、結果を残せなかったことを謝罪。「これから日本が優勝を狙えるような国になるために、自分たちもまた全力で日本サッカーのために、日本サッカー界のためにやっていきたいなと思うので、これからも熱い応援をよろしくお願いします」と、これからも変わらぬサポートしてほしいと語った。

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