日本代表の森保一監督が、ブラジル代表戦のを振り返った。

現地時間29日、FIFAワールドカップ2026のラウンド32で日本はブラジルと対戦した。 史上初の決勝トーナメントでの勝利を目指す日本は、王国・ブラジルと対戦。立ち上がりからボールを保持されて押し込まれながらも、集中した守備で決定的なチャンスを作らせず。すると29分、相手のパスをカットした佐野海舟がそのままドリブルで持ち出すと、ボックス手前から右足シュート。低いシュートがゴール左に決まり、日本が先制。1ー0で前半を終えた。

後半、リードしていた日本に対しブラジルは圧力をかけて攻勢に出ると、56分にカゼミーロがクロスからヘディングで決めて同点に。日本は集中した守備からカウンターでチャンスを迎える場面もあった中、粘り強く戦いスコアが動かないまま後半アディショナルタイムへ。延長戦に入るかと思われた中、アディショナルタイム5分にはボックス付近でボールを奪われると、最後はガブリエウ・マルティネッリがゴール。日本は後半アディショナルタイムの失点で逆転を許し、1ー2で敗戦。ブラジル相手に善戦していたものの、またしても決勝トーナメントでの勝利はお預けとなった。

試合後のフラッシュインタビューに応じた森保監督は、「ここで大会を去らなければいけないとうことは、本当に残念ですけど、選手たちが今日の試合も全力を尽くしてくれましたし、日々プロセスを大切にして、本当に頑張ってくれました」と労いの言葉。「選手を支えるコーチングスタッフ、チームスタッフもここまで献身的に頑張ってきてくれたので、全力を尽くした結果、今は悔しいですけど、またさらに力をつけられるようにやっていくという結果を受け入れたいと思います」と語り、しっかりと前を向いて、今後の成長に活かしたいとした。

またこの試合も多くのサポーターがスタジアムに足を運んで後押しをした。「ヒューストンのスタジアムにも日本のサポーターはたくさんきてくれましたし、夜中に日本から、世界中でテレビや配信を通して応援してくださった方がいるので、勝利を届けられずに残念でした。そこは監督として力がなくて、皆さんにすみませんということをお伝えしたいと思います」と、ラウンド32で敗退に終わったことを謝罪した。

ただ、「でも、選手たち、チームは全力を尽くして頑張ってくれたので、日本の誇りを感じていただき、選手たちを称えていただければと思います」と、全力で世界と渡り合った選手たちを労ってほしいとした。

森保監督としては2度目のワールドカップ。この4年間については「日本サッカーは歴史が繋がって、間違いなくレベルが上がってきていると思います。ただ、世界を超えるには努力しなければいけないこと、変えていかなければいけないことがあるということを、今大会でも学ぶことができました。世界一を目標にして、日本は絶対に目標をはっきりすればそこに辿り着けると思います。世界一を目指して、日本のために頑張りたいと思います」と、再び世界一を目指して戦っていきたいとした。

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