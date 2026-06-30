FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）が現地時間29日に行われ、日本代表はブラジル代表と対戦。1－0で日本がリードを奪い試合を折り返した。

今大会の日本代表は、グループステージを1勝2分けでグループFを2位突破し、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。そして1回戦では、グループCを首位で通過した“王国”ブラジル代表と激突する。

日本は、スターティングメンバーにGK鈴木彩艶、DFに冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝を起用。ダブルボランチは佐野海舟と鎌田大地が並び、ウイングバックには右に堂安律、左に中村敬斗、シャドーに伊東純也と前田大然、最前線に上田綺世が入った。対するブラジルは、グループステージ最終節スコットランド代表戦からメンバー変更をせず。エースのヴィニシウス・ジュニオールを右ウイングに入り、ネイマールはベンチから出番を待つ。

試合は序盤からブラジルがボールを握る展開でブルーノ・ギマランイスの飛び出しを機にチャンスを伺う。日本もプレスするラインを見極め、ミドルブロックを形成し、ボール保持時には中村や伊東の打開から先制点を目指す。伊東の仕掛けから直接FKを得るも、鎌田のキックは壁に阻まれ、CKに。試合は一進一退の攻防で前半のハイドレーションブレイクに入る。

給水タイム明けに日本はCKを奪取すると、上田が競り合いを制し、ヘディングシュート。すると迎えた29分、佐野が大仕事。ハーフライン付近でインターセプトすると、そのまま持ち運び、グラウンダーのミドルシュート。これがGKアリソンの牙城を破り、日本が先制する。

その後、ブラジルが圧力をかけ始め、ヴィニシウスが左サイドから突破を見せるも、日本はエリア内で集中力を保ち対処。ブラジルのシュートはエリア外からのシュートが中心でGK鈴木も落ち着いてセーブ。前半の終わりにかけて日本もボールポゼッションの時間帯も作ると、アディショナルタイムの4分も乗り切り、このまま前半終了。日本の1点リードで後半に突入する。

【スコア】

ブラジル代表 0－1 日本代表

【得点者】

0－1 29分 佐野海舟（日本代表）

【ゴール動画】佐野海舟のゴラッソで日本が先制！



