日本代表の森保一監督が、ブラジル代表戦の前半を振り返った。

現地時間29日、FIFAワールドカップ2026のラウンド32で日本はブラジルと対戦した。

史上初の決勝トーナメントでの勝利を目指す日本は、王国・ブラジルと対戦。立ち上がりからボールを保持されて押し込まれながらも、集中した守備で決定的なチャンスを作らせず。すると29分、相手のパスをカットした佐野海舟がそのままドリブルで持ち出すと、ボックス手前から右足シュート。低いシュートがゴール左に決まり、日本が先制。1ー0で前半を終えた。

ハーフライムのインタビューに応じた森保監督は、「スタートは相手の圧力にだいぶ押されてしまいましたが、そこも想定内で、選手たちが守るときはしっかり守る、粘り強く守って、自分たちのペースに繋げていこうということを、前半はやってくれたと思います」とコメント。ボールを持たれることは想定内であったものの、選手たちが集中して守備をしっかりできたとした。

残り45分、ブラジルをW杯で倒すチャンスが巡ってきている。後半に向けては、「この1戦に相手がどこであれ、我々は勝って次のステージに向かいたいということを、みんなが志してきたものを後半もしっかり持ち続けて戦えればと思っています」と語り、しっかりと準備してきたことを残りの45分も行い、勝ち切ってラウンド16へと進みたいとした。

【動画】横パスを回収した佐野海舟がドリブルから初ゴール！