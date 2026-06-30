『FIFAワールドカップ2026』決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）の日本代表戦に臨むブラジル代表のスターティングメンバーが発表された。

グループステージを首位で突破したブラジル代表は、グループステージ最終節のスコットランド代表戦と同じ先発メンバーを起用。「4−2−3−1」のシステムで日本戦に臨むものと考えられる。カルロ・アンチェロッティ監督の下では、初めて同一メンバーを起用したことになる。なお、第2節のハイチ代表戦で負傷したハフィーニャは、今節も欠場。チームの拠点となっているニューヨークに残った。

守護神は、リヴァプールでも活躍するGKアリソン、最終ラインの中央にはチャンピオンズリーグの決勝を戦ったパリ・サンジェルマンのDFマルキーニョスと、アーセナルのDFガブリエウ・マガリャンイスが並び、その前にはマンチェスター・ユナイテッドのMFカゼミーロとニューカッスルのMFブルーノ・ギマランイスというプレミア屈指のソルジャーが陣取る。そして両翼には、右に左利きのFWハイアンを、左には今大会3戦連続ゴール中の“エース”FWヴィニシウス・ジュニオールを配し、中央に今大会3点を挙げているFWマテウス・クーニャを据えた。

日本戦で過去9得点を挙げているFWネイマールはベンチスタートとなった。日本代表戦に臨むブラジル代表のスタメンは以下の通り（並びは予想）。

■ブラジル代表スタメン

▼ GK

1 アリソン

▼ DF

13 ダニーロ

4 マルキーニョス

3 ガブリエウ・マガリャンイス

16 ドウグラス・サントス

▼ MF

8 ブルーノ・ギマランイス

5 カゼミーロ

20 ルーカス・パケタ

▼ FW

26 ハイアン

9 マテウス・クーニャ

7 ヴィニシウス・ジュニオール

◻︎ブラジル代表 控えメンバー

▽ GK

12：ウェヴェルトン

23：エデルソン

▽ DF

6：アレックス・サンドロ

14：グレイソン・ブレーメル

15：レオ・ペレイラ

24：ロジェール・イバニェス

▽ MF

2：エデルソン

17：ファビーニョ

18：ダニーロ

▽ FW

10：ネイマール

19：エンドリッキ

21：ルイス・エンヒキ

22：ガブリエウ・マルティネッリ

25：イゴール・チアゴ

▽ 負傷欠場

11：ハフィーニャ

【画像】ブラジルの予想フォーメーション