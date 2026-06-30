FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）ブラジル代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。
現地時間25日に行われたグループF第3節スウェーデン代表戦からのスタメン変更は4枚。GKには、これまで通り鈴木彩艶を起用。DF3枚は右から、冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝が並び、ダブルボランチは佐野海舟と鎌田大地。ウイングバックには右に堂安律、左に中村敬斗が入り、シャドーには伊東純也と前田大然、最前線には上田綺世を起用することが予想される。
昨年10月の国際親善試合に続き、王国ブラジル撃破を目指す日本代表。まだ見ぬ景色を求め、負けたら終わりの決勝トーナメント1回戦の舞台はヒューストン・スタジアム（アメリカ・ヒューストン）。試合はこの後、日本時間30日（火）2時にキックオフを迎え、試合の模様はフジテレビ系列、NHK BSで全国生中継、DAZNでライブ配信される。
日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
◼︎日本代表 スターティングメンバー
▼GK
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
▼MF
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
▼FW
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
◻︎日本代表 控えメンバー
▽GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
▽DF
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
5 長友佑都（FC東京）
16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF
7 田中碧（リーズ／イングランド）
8 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
▽FW
6 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
9 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）