ブラジル代表戦のスタメン

　FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）ブラジル代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　現地時間25日に行われたグループF第3節スウェーデン代表戦からのスタメン変更は4枚。GKには、これまで通り鈴木彩艶を起用。DF3枚は右から、冨安健洋、谷口彰悟、伊藤洋輝が並び、ダブルボランチは佐野海舟と鎌田大地。ウイングバックには右に堂安律、左に中村敬斗が入り、シャドーには伊東純也と前田大然、最前線には上田綺世を起用することが予想される。

　昨年10月の国際親善試合に続き、王国ブラジル撃破を目指す日本代表。まだ見ぬ景色を求め、負けたら終わりの決勝トーナメント1回戦の舞台はヒューストン・スタジアム（アメリカ・ヒューストン）。試合はこの後、日本時間30日（火）2時にキックオフを迎え、試合の模様はフジテレビ系列、NHK BSで全国生中継、DAZNでライブ配信される。
　
　日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

◼︎日本代表　スターティングメンバー
▼GK
1　鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF
22　冨安健洋（アヤックス／オランダ）
3　谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
21　伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF
10　堂安律（フランクフルト／ドイツ）
24　佐野海舟（マインツ／ドイツ）
15　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
13　中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
14　伊東純也（ゲンク／ベルギー）
11　前田大然（セルティック／スコットランド）

▼FW
18　上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

◻︎日本代表　控えメンバー
▽GK
12　大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23　早川友基（鹿島アントラーズ）

▽DF
2　菅原由勢（ブレーメン／ドイツ
4　板倉滉（アヤックス／オランダ）
5　長友佑都（FC東京）
16　渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
20　瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
25　鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▽MF
7　田中碧（リーズ／イングランド）
8　久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
17　鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

▽FW
6　町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
9　後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
19　小川航基（NEC／オランダ）
26　塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

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